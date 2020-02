Theaterluft ist gesund, zum Beispiel im Kindertheater Floh in Frauenfeld Das Frauenfelder Kindertheater Floh lädt interessierte Nachwuchsschauspielerinnen und -schauspieler zu Schnupperproben ein.

Ein Probenbild vom Musical «Felicitas» von 2019. Bild: PD

(red) Theaterluft schnuppern und dabei in verschiedene Rollen schlüpfen. Das bietet das Kindertheater Floh in der Alterskategorie «Kids», also für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren, im Februar jeweils am Mittwoch von 18.15 bis 19.45 Uhr im Probelokal im Schulhaus für Brückenangebote (Zeughausstrasse 14, Frauenfeld).

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Theater verwandelt man sich in geschwätzige Feen, finstere Typen und überhaupt alles, was die Fantasie sonst noch hergibt. Das Theaterspiel vermittelt gerade für die heutige Zeit wichtige Fähigkeiten. Die Kids lernen, Bewegung und Mimik bewusst wahrzunehmen.