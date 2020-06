Theater Zürich bringt dank Coronalockerungen «Nichts als lauter Liebe» unter den freien Himmel in Frauenfeld

Am Samstag, 13. Juni, findet in Frauenfeld die Freilichtaufführung des Theaters Zürich mit einer französischen Komödie über ein Paar in der Theaterszene wie geplant statt. Erforderliche dafür sind entsprechende Schutzmassnahmen.