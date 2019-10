Theater Jetzt startet in Aadorf ins Jubiläum Diesen Herbst wird das Theater Jetzt 25 Jahre alt. Das feiert es mit einer Reihe von fünf Veranstaltungen. Den Auftakt macht ein Konzert von «Extrafish» im Aadorfer Rotfarbkeller.

Oliver Kühn hat vor 25 Jahren das Theater Jetzt in Aadorf gegründet.

(red) Das Ostschweizer Theater Jetzt feiert das 25-jährige Jubiläum: mit der Ensemble-eigenen Musikband «Extrafish». Am Donnerstag, 24. Oktober, spielt die Band im Rotfarbkeller in Aadorf. Also fast an dem Ort, wo vor 25 Jahren alles begann. Als das Theater Jetzt vor 25 Jahren seine erste Produktion zeigte, ahnte niemand, dass es das Kulturunternehmen 25 Jahre später noch geben würde. Mittlerweile zeigt es Produktionen in der ganzen Deutschschweiz, im italienisch sprechenden Puschlav und im Tessin. Im Hinterthurgau ist es immer wieder mit Kinderproduktionen zu sehen.

Um das «25-Jährige» gebührend zu feiern, werden zwischen Oktober und Mai «5 x 5» besondere Veranstaltungen gezeigt, die allesamt «Theater jetzt like» sind – oder mit dessen Philosophie zu tun haben. Den Anfang macht das Konzert mit «Extrafish» am Donnerstag.

«Extrafish» um die beiden Theater Jetzt-Musiker And Bissig und Valentin Baumgartner beschreiben sich selbst als vier Wilderer in den Gefilden der östlichen Klänge, des Balkan Sounds und der Blasmusik.