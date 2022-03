Temposünder Fahrlehrer kritisiert: Radaranlagen werden dort aufgestellt, wo sie möglichst viel Geld für den Staat einbringen Die Standorte für Geschwindigkeitsmesssungen im Strassenverkehr orientieren sich insbesondere an der Gefährlichkeit eines Strassenabschnittes, sagt die Thurgauer Regierung. SVP-Kantonsrat Konrad Brühwiler macht jedoch andere Erfahrungen.

Eine Radaranlage in Erlen. Bild: Reto Martin

Auf den Blitz folgt der Einzahlungsschein. Im Thurgau stehen 13 Radargeräte am Strassenrand, um Temposünder zu bestrafen. Das geht aus der Beantwortung einer Einfachen Anfrage von SVP-Kantonsrat Konrad Brühwiler (Frasnacht) hervor. Im ganzen Kanton müsse jederzeit mit einer Geschwindigkeitsmessung gerechnet werden, schreibt die Regierung.

Brühwiler ist als Fahrlehrer viel auf den Thurgauer Strassen unterwegs. Weil er dabei auffallend oft an Geschwindigkeitsmessanlagen vorbeifahre, wollte er von der Regierung wissen, wie denn der Thurgau bezüglich Radardichte im schweizweiten Vergleich dastehe.

Dazu können keine Angaben gemacht werden, heisst es in der Antwort. Es fehle eine Übersicht. Abklärungen in den Kantonen St.Gallen und Zürich hätten jedoch ergeben, dass es dort pro Kilometer Kantonsstrassen gleich viele Anlagen gebe. 0,013 Anlagen pro Kilometer seien es im Kanton Zürich, genau gleich viele im Thurgau, 0,019 Radargeräte pro Kantonsstrassenkilometer stünden im Kanton St.Gallen im Einsatz.

SVP-Kantonsrat Konrad Brühwiler. Bild: PD

Konrad Brühwiler sagt, der Kanton spiele die Thematik herunter. Kürzlich war im Amtsblatt zu lesen, dass die Kantonspolizei die Anschaffung von zwei weiteren semistationären Anlagen plant. Ausserdem will der Kanton einen Viertel seines Kantonsstrassennetzes an die Gemeinden abtreten. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte dürfte der Vergleich mit den Nachbarkantonen plötzlich anders ausfallen.

Für Brühwiler steht fest: Bei den Geschwindigkeitsanlagen gehe es dem Kanton primär darum, Geld von den Autofahrern in die Staatskasse umzuleiten. Oft würden solche Radargeräte an übersichtlichen Strassenabschnitten aufgestellt, «wo man geneigt ist, etwas schneller zu fahren und wo auch noch nie ein Unfall passierte». Statt für mehr Verkehrssicherheit an gefährlichen Passagen zu sorgen, würden die Anlagen dort aufgestellt werden, wo sie grösstmögliche Einnahmen generierten, sagt Brühwiler.

Dem widerspricht die Regierung zumindest teilweise: «Die Standorte orientieren sich insbesondere an der Gefährlichkeit eines Strassenabschnittes (Unfallstatistik, Schulhäuser, Fussgängerstreifen, Einmündungen usw.), an der Erfahrung aus bisherigen Geschwindigkeitsmessungen und der dabei festgestellten Häufung von Geschwindigkeitsüberschreitungen und an den Bedürfnissen von Gemeinden und der Bevölkerung.»