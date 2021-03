TELEKOMMUNIKATIONSBRANCHE Die Frauenfelder Leucom-Gruppe spendet der Caritas 18'000 Franken für Armutsbetroffene in der Coronakrise Das in der ganzen Ostschweiz tätige Unternehmen hat mit jeder Rechnung, die rausging, einen kleinen Betrag an die Caritas gespendet. Der CEO ruft auf, Vorschläge für neue begünstigte Institutionen einzureichen.

Die Köpfe der Leucom-Gruppe: Vater und VR-Präsident Markus Schlatter (hinten) mit seinen Söhnen Patrik Schlatter (Technischer Leiter, links) und CEO Roland Schlatter (rechts). Bild: Andrea Stalder

(red) Vor gut einem Jahr hat die Coronapandemie mit dem ersten Lockdown in der Schweiz Einzug gehalten. Die Krise kostete seither Tausenden von Menschen ihren Arbeitsplatz und drängte viele in finanzielle Not. Und während beispielsweise das Gastgewerbe schwer getroffen wurde, blieb die Telekommunikationsbranche weitestgehend von Kündigungswellen und Kurzarbeit verschont.

«Als wir wussten, dass wir im Gegensatz zu anderen KMU nur kleine Einbussen erleiden werden, war klar, dass wir jetzt auch eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen müssen.»

Das sagt Roland Schlatter, CEO der in Frauenfeld beheimateten Leucom-Gruppe, welche Telekommunikations- und Multimedia-Dienstleistungen in der gesamten Ostschweiz anbietet. Rund 15'000 Privat- und Geschäftskunden profitieren so von modernstem Internet, TV, Festnetz und Mobiltelefonie. Das ist einer kürzlich verschickten Medienmitteilung des Unternehmens zu entnehmen. Seither spendet die Leucom mit jeder Rechnung einen kleinen Betrag an die Caritas zur Unterstützung armutsgefährdeter Menschen in der Schweiz. Rund 18'000 Franken sind so im letzten Jahr zusammengekommen. Roland Schlatter meint dazu: «Leider sind wir noch nicht über den Berg. Und dieses Jahr würden wir stattdessen gerne kleine und lokale Organisationen unterstützen.» Anregungen per E-Mail an info@leucom.ch seien willkommen, sagt Roland Schlatter.