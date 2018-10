Telegene Ratschläge für einen Frauenfelder Beizer

Glosse

Füdlitätsch für Hörhauser Pizzaiolo

In seiner elften Staffel reiste Restauranttester Daniel Bumann in den Thurgau zu Emiliano, der in Hörhausen ein Ristorante führt. Sämtliche Tipps und Tricks des Spitzenkochs brachten nichts, weshalb er kurzerhand zu härteren Mitteln griff.