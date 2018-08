Braunauerlauf verzeichnet Teilnehmerrekord Bei herrlichem Wetter fand am Sonntagmorgen der 29. Braunauerlauf statt. Der Anlass glich einem einzigartigen Dorffest. Knapp 200 Läufer gingen an den Start. Christoph Heer

Der Start der Kategorie «Pfüüderis» beim 29. Braunauerlauf. (Bilder: Christoph Heer)

«Schade regnet es nicht, das fände ich eigentlich grad noch cool». Mit seiner Meinung stand Maximilian Stauffacher aus Aadorf ziemlich alleine da. Denn die Meisten genossen diesen herrlichen Sommersonntag. «Mein Ziel ist es, das Podest zu erreichen oder gar den Sieg zu erringen. Die Konkurrenz schläft nicht, ich gebe einfach mein Bestes», sagte der Zehnjährige kurz vor dem Start. Und etwas nervös sei er, «aber das legt sich dann schon, sobald der Startschuss erfolgt», sagte der Hobbyläufer und Fussballer, der zum ersten Mal mit dabei war.

Schon auf drei Starts kann der einheimische Remo Schönholzer (6) zurückblicken. In der Kategorie «Pfüüderi» konnte er auf die Hilfe seiner Mutter zählen. Sie unterstützte ihn vorbildlich in seinem Unterfangen; Podestplatz.

Erstes Mal als OK-Präsident dabei

Die Feuertaufe als OK-Präsident hat Roland Lehner mit Bravour bestanden. Ruhig und abgeklärt gab er die Startintervalle via Megafon an die Läufer weiter und fand zwischendurch Zeit, sich um kleinere und grössere Probleme zu kümmern. «Es freut uns natürlich, einen neuen Teilnehmerrekord bekannt geben zu dürfen. Im Schnitt nahmen in den vergangenen Jahren stets um die 160 bis 180 Läufer teil. Jetzt haben wir knapp 200. Ein toller Erfolg, auch im Hinblick auf die Jubiläumsausgabe im kommenden Jahr».

Zum ersten Mal war eine Drohne mit dabei. Die Bilder und Filme können auf der Homepage des Braunauerlaufs betrachtet werden.

Er versprach, dass sich das OK für die nächste Durchführung einiges einfallen lassen wird. «Dank der tollen Zusammenarbeit mit den Sponsoren, den Landbesitzern und unseren fleissigen Helfern, wird es einen überragenden 30. Braunauerlauf geben.» Auch die 29. Austragung des sportlichen Familienanlasses – an dem die nötige Portion Ehrgeiz nicht fehlt – wird in positiver Erinnerung bleiben.

Ob die Braunauerin Valeria Hinder (15) ihre Siege aus den zwei vergangenen Jahren wiederholen konnte, ist mit weiteren Informationen auf der Webseite des Braunauerlaufs ersichtlich.