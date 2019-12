Tausende Lichter erleuchten Frauenfelder Weihnachtsmarkt Am Samstag organisiert Caritas die Aktion «Eine Million Sterne» im Rahmen des Frauenfelder Weihnachtsmarktes bei der katholischen Stadtkirche.

Aktion «Eine Million Sterne» am Weihnachtsmarkt 2019. Donato Caspari

(red) In der Schweiz sind über 1,2 Millionen Menschen armutsbetroffen oder armutsgefährdet. Viele Menschen zeigen sich im Alltag solidarisch mit benachteiligten Menschen. Dieser Solidarität verhilft Caritas in der ganzen Schweiz mit der Aktion «Eine Million Sterne» zu einem eindrücklichen Auftritt, bereits zum 15. Mal. Zusammen mit Pfarreien, Schulklassen und vielen Freiwilligen und Schaulustigen sind am vergangenen Wochenende an rund 80 Orten in der Schweiz Tausende Kerzen angezündet worden.

In Frauenfeld findet die Aktion «Eine Million Sterne» traditionsgemäss im Rahmen des Weihnachtsmarktes statt, der am kommenden Wochenende in der Innenstadt über die Bühne geht. Am Samstag, 21. Dezember, ab 16 Uhr bringen alle Beteiligten den Platz rund um die katholische Stadtkirche St. Nikolaus zum Erleuchten.