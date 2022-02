Taufe Weil er so speziell ruhig ist: Der Siegermuni des Kantonalschwingfests 2022 in Müllheim hört auf den Namen Olino Das erweiterte OK des Kantonalen Schwingfestes Müllheim hat das Jungtier Olino getauft. Der 500 Kilogramm schwere Siegermuni ist ausgewählt worden, weil er speziell ruhig ist, sagt Züchter Roman Strupler.

OK-Präsident Manuel Strupler mit Tochter Anna und Züchter Roman Strupler mit Olino. Bild: PD

Im Stalls der Familie Strupler in Weinfelden hat sich das erweiterte Organisationskomitee des Kantonalen Schwingfests Müllheim für eine Taufe getroffen. Mittelpunkt der Versammlung ist der rund 500 Kilogramm schweren Limousin-Muni Olino. Züchter Roman Strupler erklärt:

«Wir haben ihn wegen seines speziell ruhigen Charakters ausgewählt.»

Der Lärm und die vielen OK-Mitglieder beeindruckten Olino nicht. Gelassen liess sich der Jungstier bereitmachen und fotografieren. Flankiert wurde er von Manuel Strupler, Inhaber der Strupler Gartenbau AG in Weinfelden sowie Nationalrat und OK-Präsident des Schwingfestes, und Mathias Tschanen, Co-Inhaber der Tschanen AG Bauunternehmung in Müllheim und Vizepräsident des Schwingfestes.

Olino ist am 1. März 2021 auf die Welt gekommen und bereits die vierte Generation aus der Zucht Struplers. Bis zum 116. Kantonalen Schwingfest am Sonntag, 1. Mai, wird Olino noch etwa 100 Kilogramm mehr auf die Waage bringen. Nebst dem Siegermuni gibt es noch zwei weitere Lebendpreise am Schwingfest zu gewinnen: ein Fohlen und ein Rind. Der Verkauf der Tickets für das Schwingfest, das unter dem Motto «Wir leben Tradition» steht, beginnt am 20. März. (red)