Tag der Frauenfelder Wirtschaft:

Besucher lassen sich von Wirtschaftsvertretern inspirieren

500 Personen haben sich am Mittwoch am Tag der Frauenfelder Wirtschaft unter dem Motto «Sinnvoll» von den Gesprächspartnern inspirieren lassen. Das Podiumsgespräch am Abend ging im neuen Hochregallager der Pasta Premium über die Bühne.