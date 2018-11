Bundesrat entscheidet gegen Tänikon

+++ Ständerätin Brigitte Häberli ist enttäuscht, kämpft aber weiter.

Der Bundesrat gibt dem Agroscope-Standort im Kanton Zürich den Vorzug. Tänikon soll als Joint Venture mit dem Kanton Thurgau bestehen bleiben. Sebastian Keller, Silvan Meile

Besucher während eines Rundgang im Rahmen der Eröffnung der Swiss Future Farm in Tänikon. Eine Forscherin von Agroscope präsentiert aktuelle Forschungsprojekte zum Weidemanagement.(Bild: Andrea Stalder, 20. September 2018)

Am 30. November hat der Bundesrat einen Grundsatzentscheid zur Standortstrategie von Agroscope getroffen. Dies schreibt er in einer Mitteilung. In Zukunft soll das Kompetenzzentrum des Bundes für die landwirtschaftliche Forschung aus einem zentralen Forschungscampus in Posieux (FR), je einem regionalen Forschungszentrum in Changins (VD) und Reckenholz (ZH) sowie aus dezentralen Versuchsstationen bestehen. Damit dürfte der heutige Agroscope-Standort im thurgauischen Tänikon nicht in der heutigen Form weiterbestehen.

«Diese Variante erwies sich im intensiven Dialog mit Forschungsvertretern, Parlamentariern, Branchen und Kantonen sowie innerhalb von Agroscope als optimale und breit abgestützte Lösung», heisst es in einer Mitteilung. Agroscope werde damit gestärkt, um ihr grosses Potenzial zum Nutzen der Landwirtschaft noch besser entfalten zu können. Die dank der Effizienzsteigerung frei werdenden Mittel sollen direkt in die Forschung investiert werden, schreibt der Bundesrat weiter.

Das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) wird dem Bundesrat bis Ende 2019 ein Detailkonzept und einen Umsetzungsplan unterbreiten.

Ständerätin Brigitte Häberli zeigt sich am Freitagabend in einer ersten Reaktion «konsterniert und enttäuscht». Der Bundesrat habe bis vor Kurzem andere Signale ausgesandt. «Die Zeichen standen gut für den Erhalt des Forschungsstandorts in Tänikon», sagt die CVP-Politikerin aus Bichelsee.

Die nun vom Bundesrat kommunizierten Pläne müsse sie noch genau analysieren. Sicher ist aber, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen sei. Häberli verweist auf die noch hängigen Vorstösse zu Agroscope im eidgenössischen Parlament. Diese richten sich unter anderem gegen die Zentralisierungspläne des Bundesrates. Auch Häberli reichte eine Motion ein. «Wir Parlamentarier bleiben dran», betont sie.

Bundesrat wurde mit Vorstössen eingedeckt

Im Frühling wurde bekannt, dass der Bundesrat die bundeseigene Forschung aus Spargründen im Kanton Freiburg konzentrieren will. Daraufhin fürchteten mehrere Regionen –darunter der Thurgau –, dass ihr Standorte geschlossen werden. Der Bundesrat wurde daraufhin mit Vorstössen aus allen Landesteilen eingedeckt. Auch im Thurgauer Grossen Rat wurde eine dringliche Interpellation behandelt.

Anlässlich seines Besuches der Swiss Future Farm in Tänikon sagte Agrarminister Johann Schneider-Ammann im September: «Das Projekt kam etwas zu früh in die Medien und wurde unglücklich kommuniziert.» Vergangene Woche bekannte sich der Bundesrat bereit zu einem Kompromiss: Einen zentralen Forschungscampus sowie je einem Forschungszentrum in der Deutsch- und Westschweiz mit dezentralen Versuchsstationen. Diese Variante brachte die Finanzkommission des Nationalrates unter dem Präsidium des Thurgauer Nationalrates Markus Hausammann (SVP) ins Spiel. Am 12. Dezember sind zwei Motionen, die das forderten, traktandiert. Der Bundesrat beantragt deren Annahme.