Tägerwilen Der Verein Espato engagiert sich für Kinder in Lateinamerika – auch während der Pandemie Die öffentlichen Schulen in Lateinamerika funktionieren wegen Corona nur eingeschränkt. Der Tägerwiler Verein Espato sorgt mit Spendengeldern dafür, dass die Kinder dennoch zur Schule gehen und eine warme Mahlzeit bekommen.

Der Verein Espato engagiert sich in Lateinamerika für Kinder. Bild: PD

Der Verein Espato, mit Sitz in Tägerwilen, engagiert sich seit über 20 Jahren für Strassenkinder in Lateinamerika. So ist in Pariaguan in Venezuela 2008 ein Ambulatorium eröffnet worden, mit medizinischen Dienstleistungen sowie Mittagstisch und Nachhilfe für Kinder aus armen Familien. Diesen Sommer konnten nun dank einer grosszügigen Spende neue Geräte für das Labor, das weitgehend selbsttragend ist, angeschafft werden. In einer Medienmitteilung schreibt der Verein:

«Während die öffentlichen Schulen seit der Pandemie nur sehr eingeschränkt funktionieren, haben wir unsere Schule offengehalten, um 80 von uns betreute Kinder zu unterrichten und ihnen eine tägliche Mahlzeit zu geben.»

Eine Ausbildung für über 80 Kinder

Das zweite grosse Anliegen des Vereins ist es, durch Schulpatenschaften Kindern, welche die öffentlichen Schulen regelmässig besuchen, deren Familien aber die Kosten nicht tragen können, das Schuljahr – sprich: Schulmaterial und -uniform – zu finanzieren.

«So kann ein potenzielles ‹Strassenkind› eine Ausbildung erhalten, die ihm eine berufliche Laufbahn ermöglicht.»

Auch dieses Jahr haben über 80 Kinder die von den Paten und Patinnen gespendeten Schulmaterialien erhalten. Eine Patenschaft kostet 150 Franken.

Mit Spenden finanziert der Verein unter anderem Schulmaterial und

-uniform. Bild: PD

Espato habe in Ecuador und Venezuela zuverlässige und engagierte Mitarbeiter, und die Präsidentin des Vereins, Carin Engeli, sei selber mehrere Monate im Jahr vor Ort, um die Projekte zu überwachen, sodass die gespendeten Gelder immer zweckgebunden und optimal verwendet werden.

Das durch die Salesianer betriebene Strassenkinderprojekt in Esmeraldas an der ecuadorianischen Pazifikküste konnte dank der finanziellen Unterstützung des Vereins den Schulbetrieb aufrechterhalten. Der Verein schreibt weiter:

«Wir sind froh, dass unsere Projekte dank Ihrer Spenden auch unter schwierigen Umständen weitergeführt werden können.»

Zudem würde man sich über Interessierte freuen, die sich im Vorstand des Vereins engagieren möchten. (red)