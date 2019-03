Tablets statt Hefte für Steckborner Sekschüler Die Stimmberechtigten bewilligten an der Gemeindeversammlung der Sekundarschule Steckborn einen Kredit über 180'000 Franken. Die Behörde investiert das Geld in die Infrastruktur für das Modul Medien und Informatik. Rahel Haag

Im Schulhaus Feldbach: Die zukünftige Schulleiterin Regina Eitzenberger, ihr Vorgänger Hansjörg Angst und Schulpräsidentin Monika Ribi Bichsel. (Bild: Rahel Haag)

Der Drops ist schnell gelutscht. Am Montagabend genehmigen die 41 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung der Sekundarschulgemeinde Steckborn einstimmig einen Kredit über 180'000 Franken. Das Geld will die Schulbehörde in den kommenden drei Jahren schrittweise in die Erneuerung und Erweiterung ihrer Informatikmittel investieren.

Konkret soll für sämtliche Schüler ein eigenes Tablet angeschafft werden.

«In einem ersten Schritt wollen wir ab August drei Pilotklassen mit Tablets ausrüsten»

sagt Danny Frischknecht, der das Projekt fachlich begleitet. Hierfür hätten sich interessierte Lehrpersonen freiwillig melden können. «Sie sollen Erfahrungen sammeln.»

Für einen erfolgreichen Berufseinstieg

Die eingesetzte Projektgruppe habe verschiedene Ausrüstungsvarianten geprüft und sei zum Schluss gekommen, dass die Schüler persönliche Arbeitsgeräte brauchten. Auslöser für die Investition ist die Einführung des fächerübergreifenden Moduls Medien und Informatik. Unter anderem soll es dazu beitragen, dass die Schüler die professionelle Anwendung von digitalen Medien lernen. «Zudem sollen ihre Chancen für einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben erhöht werden», sagt Frischknecht.

Jahresrechnung schliesst mit einem Überschuss Die Jahresrechnung 2018 der Sekundarschulgemeinde Steckborn schliesst bei einem Aufwand von gut 4,58 Millionen Franken mit einem Überschuss von rund 393'000 Franken. Budgetiert war ein Verlust von 18'400 Franken. Das «erfreuliche» Ergebnis sei unter anderem auf einen Minderaufwand bei der Lehrerbesoldung zurückzuführen, wie Schulpflegerin Elisabeth Hörler Schayna sagt. «In diesem Bereich konnten wir dank optimaler Lektionenplanung 157'437 Franken sparen.» Die Schulbehörde beantragt, 170'000 Franken des Überschusses als Einlage der Vorfinanzierung Informatik, weitere 220'000 Franken als Einlage in den Erneuerungsfonds Baufolgekosten und 3859 Franken den kumulierten Ergebnissen der Vorjahre zuzuweisen. Die Investitionsrechnung 2018 beläuft sich auf gut 69'000 Franken. Das Geld wurde in die Erneuerung der Lüftungssteuerung sowie Heizung des Schulhauses investiert. Das Budget 2019 geht bei einem Aufwand von 4,91 Millionen Franken von einem Überschuss von gut 89'000 Franken aus. Bei der Investitionsrechnung 2019 werden Kosten von 170'000 Franken erwartet. 40000 Franken sollen in einen Energiespeicher und einen Wärmetauscher bei der Holzschnitzelheizung investiert werden. 130'000 Franken sind für die erste Tranche der Erneuerung der Informatikmittel eingeplant. Die Beträge sind bereits vorfinanziert. Sämtliche Anträge werden einstimmig genehmigt. (rha)

Die Anschaffung der Tablets sowie des Zubehörs wird rund 84'000 Franken kosten.

«Das ist finanziell der grösste Brocken»

sagt Frischknecht. Hinzu kommen weitere Posten wie unter anderem Software, Einrichtung eines drahtlosen Netzwerks und die Schulung der Lehrpersonen. Zudem sei eine Reserve von 13'000 Franken eingeplant. «Denn böse Zungen behaupten, dass kein Informatikprojekt reibungslos läuft.»

Ab August eine neue Schulleiterin

Er werde im Sommer pensioniert, sagt Schulleiter Hansjörg Angst. «Noch klingt das seltsam für mich.» Im August 2008 hatte er die Stelle in Steckborn angetreten. Er sei dankbar, dass er während der vergangenen elf Jahre mitwirken durfte.

«Ich kann es mir ohne dich nicht so recht vorstellen»

sagt Schulpräsidentin Monika Ribi Bichsel an Angst gewandt. Er habe die Sekundarschule positiv geprägt und Spuren hinterlassen.

In der ersten Reihe sitzt Nachfolgerin Regina Eitzenberger. Sie habe in Eschenz als Lehrerin gearbeitet und anschliessend beruflich einen dreijährigen Ausflug in den Kanton Zürich gemacht. «Nun habe ich die Gelegenheit genutzt, wieder nach Hause zu kommen», sagt sie strahlend.