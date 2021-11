Systemgastronomie Subway-Sandwiches bald auch am Bahnhof Frauenfeld: Fast-Food-Riese eröffnet noch dieses Jahr zweiten Standort in der Kantonshauptstadt Neben dem «Blumenstein» am Bahnhof Frauenfeld ist eine Filiale der bekannten Sandwich-Marke geplant. Freitags und samstags soll es bis 1 Uhr nachts Eingeklemmte geben. Franchisenehmer ist ein Unternehmen aus dem Kanton Aargau.

Visualisierung: die geplante Subway-Filiale am Bahnhof Frauenfeld direkt neben dem «Blumenstein». Bild: PD

Reichlich belegte Sandwiches: Das ist das Alleinstellungsmerkmal des US-amerikanischen Fast-Food-Unternehmens Subway. Im Thurgau gibt es aktuell zwei Standorte, die im Franchisesystem geführt werden: in Rickenbach bei Wil und in Frauenfeld im Goldäcker-Geschäftshaus beim Allmend-Center. Nun soll noch dieses Jahr ein dritter Standort im Kanton eröffnet werden, ebenfalls in Frauenfeld. Das bestätigt Benedikt Fischer, Gebietsentwickler Ostschweiz von Subway. Am Bahnhofplatz 74 im Passage-Gebäude waren früher die Verkaufsräumlichkeiten eines Mobilfunkanbieters untergebracht. Fischer erklärt:

«Mit dem Standort am Bahnhof wollen wir nicht grundsätzlich eine andere Klientel ansprechen, sondern jene noch besser abholen, die wir im Goldäcker nicht erreichen.»

Während es am Bahnhof vor allem die Pendlerinnen und Pendler sind, auf dem Weg von und zu Arbeit oder Ausbildung, würden sich im Goldäcker Leute, vielfach auch Familien, im Rahmen des Einkaufs verpflegen.

Freitags und samstags bis 1 Uhr geöffnet

Das Baugesuch für die zukünftigen Subway-Räumlichkeiten direkt neben dem «Blumenstein» lag bis vor kurzem öffentlich auf. Einsprachen seien nicht eingegangen. Betreiberin wird die Maki Food GmbH aus dem aargauischen Turgi sein. Investiert werden gemäss Baugesuch 250'000 Franken. Geplant sind 29 Sitzplätze drinnen und im Sommer 16 Aussensitzplätze. Die Betreiber rechnen mit bis zu 400 Stellenprozenten. Geöffnet ist das Schnellrestaurant von Sonntag bis Donnerstag von 8 bis 23.30 Uhr, Freitag und Samstag gibt es sogar bis 1 Uhr Sandwiches.