Swiss skills Thurgauerin Shania Colombo ist die beste Lehrtochter der Schweiz – mit Abstand Die Restaurantsfachfrau hat sich an den Schweizer Berufsmeisterschaften in Luzern vor drei Monaten den ersten Platz in ihrem Beruf geholt. Nun steht fest: Sie ist zudem die allerbeste unter den 56 Meisterinnen und Meister.

Shania Colombo stellt ihr Können als Restaurantsfachfrau an den SwissSkills Championship 2020 unter Beweis.

Bild: Matthias Jurt

An den Schweizer Berufsmeisterschaften vor drei Monaten wurde die 18-jährige Shania Colombo als beste Restaurantfachfrau gekürt. Nicht nur da hat sie mit grossem Abstand gewonnen. Die Münchwilerin ist nicht nur die Beste von ihrem Fach, sondern auch die Beste von allen 56 Meisterinnen und Meistern der SwissSkills Championships. Sie erhält dafür ein Auto, das sie nun ein Jahr lang fahren darf.

Anfang Dezember erhielt Colombo die Nachricht. Sie sagt im «Blick»:

«Ich wusste ja gar nicht, dass es diesen Preis gibt.»

Es sei eine Freude in dieser schwierigen Zeit. An den Meisterschaften im September habe sie gemerkt, dass es gut laufe.

Die Coronakrise betrifft auch die 18-Jährige, sie ist zurzeit in Kurzarbeit. «Nun lerne ich in der freien Zeit halt viel Englisch», sagt sie. Davon wird Colombo an den WorldSkills 2022 in Shanghai bestimmt profitieren.