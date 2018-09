Kolumne Swiss Future Farm und Swiss Skills: Sind englische Namen ein Kompromiss? Mosttröpfli über die Unsitte, auch im Thurgau auf die englische Sprache zu setzen. Larissa Flammer

Larissa Flammer, Redaktorin Thurgauer Zeitung, Ressort Thurgau. (Bild: Reto Martin)

Nun ist sie offiziell eröffnet, die Swiss Future Farm. Die heimische Landwirtschaft soll in Tänikon mit der globalen Digitalisierung vereint werden.

Gleichzeitig wollen Ostschweizer Bundespolitiker die Swiss Skills in den Osten holen. Die Veranstaltung, an der 75 nationale Berufsmeisterschaften zur gleichen Zeit am gleichen Ort stattfinden, soll 2022 nach St.Gallen kommen.

Swiss Future Farm, Swiss Skills; warum tragen Anlässe und Projekte in der Schweiz eigentlich englische Namen? Aus Respekt vor den vier Landessprachen, damit sich alle gleich verschaukelt vorkommen? Technologien für die Landwirtschaft könnten doch auch auf einem Bauernhof der Zukunft erforscht werden. Und damit man nicht immer erklären muss, dass es sich bei den Swiss Skills um die Schweizer Berufsmeisterschaften handelt, könnte man sie doch auch gleich so nennen.

Ein ähnliches Bild bietet sich mitunter beim Blick in die Stellenbörse: Gesucht werden dort in der Deutschschweiz unter anderem Frontend Developer, Industrial Designer und ein Strategic Sourcing sowie Application Manager. Doch jetzt mal ehrlich: Versteht man diese Bezeichnungen? Gibt es Unterhaltungen, in denen ein Gesprächspartner auf die Frage nach seinem Beruf antwortet: «Ich bin Assistant Food & Beverage Manager»?

Da bleibt zu hoffen, dass der Thurgauer Bauer auch weiterhin Landwirt genannt wird. Und nicht irgendwann – begünstigt durch die Errungenschaften der Swiss Future Farm – Agriculturalist heisst.