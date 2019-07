Swiss Future Farm in Tänikon: Im Kuhmist steckt grosses Energiepotenzial

Bis zum 12. Juli ist die Ausstellung rund um das Thema Energie in der Landwirtschaft in der Swiss Future Farm in Tänikon von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Um 14 bis 15.30 Uhr finden Führungen statt. Geöffnet ist gleichzeitig das Landtechnikmuseum Agrotechnorama. Der Eintritt ist frei. Die Haltestelle «Tänikon, Forschungsanstalt» befindet sich vor dem Eingang. Auch der Bahnhof Aadorf ist in Gehdistanz.

Hinweis: www.swissfuturefarm.ch