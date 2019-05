SVP Thurgau fordert Schnellrichter nach St.Galler Vorbild

Die SVP Thurgau ist im Wahlkampfmodus

Im nächsten Jahr will die SVP Thurgau ihre drei Nationalratssitze sichern. Parteipräsident Ruedi Zbinden zeigt sich überzeugt, den Wählern eine attraktive Nationalratsliste zusammengestellt zu haben. In der Sachpolitik engagiert sich die Partei an vielen Fronten.