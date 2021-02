«SUPPORT YOUR SPORT» Jeder Einkauf beim Migros hilft dem EHC Frauenfeld Die Frauenfelder Eishockeyaner nehmen ab dem 2.Februar an einer Unterstützungsaktion für Amateursportvereine teil. Sie hoffen auf neue Trainingstrikots und neue Goalie-Schutzausrüstung.

Die Spielerbank des EHC Frauenfeld gegen des EHC Wetzikon im Playoff-Final 2020 (drittes Spiel) in der Eishalle Frauenfeld. Bild: Mario Gaccioli (10.März 2020)

(red) Zwischen 2. Februar und 12. April läuft die Unterstützungsaktion «Support Your Sport» der Migros, die Amateursportvereinen in dieser schwierigen Coronazeit unter die Arme greift. Beim Einkauf erhält man Bons, mit denen online der EHC Frauenfeld (EHCF) unterstützt werden kann. Die Migros verteilt insgesamt drei Millionen Franken. Je mehr Bons dem EHCF zugeschrieben werden, desto eher kann er sich seinen Wunsch für seine Mitglieder erfüllen. Vereinsbons sind ab 2. Februar für alle Migros-Kunden erhältlich. Für jeden Einkauf gibt’s pro 20 Franken einen Vereinsbon mit einem Code, womit dieser dem EHCF für die Erfüllung seines Wunsches zugeteilt werden kann. Die Zuteilung der Bons erfolgt via QR-Code oder via www.migros.ch/sport. Auch Direktspenden sind möglich.

Je mehr Bons der EHCF erhält, desto grösser wird sein Anteil am Fördertopf der Migros. Das heisst, je mehr Personen zur Unterstützung des EHCF motiviert werden können, desto eher kann er sich seinen Wunsch für neue Trainingstrikots mit Logos und neue Ausrüstung zum Schutz der Goalies erfüllen. Gerade in der derzeitig schwierigen Phase wäre das ein Aufsteller für die EHCF-Mitglieder.