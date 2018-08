Summer-Slide-Rutsche in Steckborn wegen Unfällen geschlossen Nachdem sich am Freitag mehrere Besucher beim Sprung in den Untersee vor Steckborn verletzt hatten, beenden die Veranstalter von Summer Slide das Rutschvergnügen frühzeitig. Am Wochenende bleibt die riesige Rutschbahn aus Sicherheitsgründen geschlossen. Mathias Frei

Am Untersee hat es sich abrupt ausgerutscht. Die Summerslide-Rutsche machte seit Freitag Halt in Steckborn. Angekündigt waren verschiedene Bahnen in den Untersee und Rutschgeschwindigkeiten bis bis zu 45 km/h. Am Samstag kurz vor Mittag haben die Veranstalter aber über Facebook mitgeteilt, dass die Rutschpartien am Samstag und Sonntag ausfallen.

«Summerslide in Steckborn bleibt am Wochenende geschlossen, denn die Sicherheit steht für uns immer an erster Stelle», heisst es da. Die Wasserrutsche sei professionell konstruiert und aufgebaut sowie von offiziellen Kontrollstellen abgenommen worden. Trotzdem hätten sich am Freitagnachmittag einzelne Nutzer beim Sprung ins kühle Nass verletzt. «Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, die Rutsche nicht zu öffnen», teilen die Veranstalter mit.

Wie Augenzeugen berichten, waren am Samstagmittag Kantonspolizei, Forensiker der Kapo und Feuerwehr vor Ort.