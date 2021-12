Konzert Summen geht auch unter der Maske: Das Weihnachtskonzert des Chors Bella Voce begeistert das Publikum Der Frauenfelder Chor Bella Voca sang am Samstag in der Kirche Herdern.

Kirche und Christbaum bieten die passende Kulisse für das Weihnachtskonzert der Sängerinnen und Sänger.

Einstimmen auf Weihnachten. Gesang hallt am frühen Samstagabend klangvoll durch die Kirche Herdern. Die Besucher sitzen entspannt mit einer Gesichtsmaske in ihren Kirchenbänken. «Wir freuen uns, wieder vor Publikum zu singen», sagt Präsident Armin Zurbuchen. Mit dem «Adventsjodler» ist ein guter Konzertanfang gemacht. Später tragen die 25 Sängerinnen und Sänger auch den «Andachtsjodler» vor.

Die Vorweihnachtszeit ist mit einem Hauch von Weihnachtszauber verknüpft. Mit Musik lässt sich das Warten etwas verkürzen. Die hellen Stimmen der Bella Voce heben sich vom gesamten Klangkörper ab. Alle zwei Jahre gibt der gemischte Chor Bella Voce ein Weihnachtskonzert in der Kirche. Dieses Jahr tritt der Chor an vier Orten im Thurgau auf. Der gemischte Chor Bella Voce, 2010 gegründet, zeigt bei seinen Auftritten immer ein grosses Repertoire an beschwingten Melodien, Schlagern, Gospels und Besinnlichem. Passend zum Weihnachtskonzert hat Dirigent Guido Rüegge mit dem Chor bekannte und unbekannte Weihnachtslieder vorbereitet.

Die musikalische Reise führt über die Kontinente in ferne Länder wie Finnland wieder zurück in die Schweiz. Die Liedtexte interpretieren die Sänger in verschiedenen Sprachen.

Mystische und geistliche Lieder in der Kirche Herdern zeigen den vielseitigen Frauenfelder Chor. Dieser bring Freude für die Welt mit dem Lied «Joy To The World». Auch die «Weihnachtskyrie» oder das vertonte Unser Vater, das «Üse Vater» klingt nach. Das Lied «Leise rieselt der Schnee» und das alte deutsche Lied «Tochter Zion» berühren die Herzen der Menschen.

Organistin Susan Wipf spielt auf der Empore solo eine Pastorale, ein altes Musikstück auf dem Königsinstrument, der Orgel. Während des Konzertes begleitet Wipf den Chor auf einem kleineren Instrument im Kirchenraum vorne beim Chor, beim geschmückten Christbaum. Das «Drummer Boy» und ein weiteres Lied begleitet Andrea Rosenberg auf dem Cajón.

Durch die Schutzmassnahmen wegen der Pandemie ist das offene Mitsingen nicht möglich. Mitsummen geht aber auch unter der Gesichtsmaske. Der Chor stimmt noch das «Oh Du Fröhliche» und nach dieser musikalischen Feierstunde das Lied «Stille Nacht» an. «Bitte summen Sie mit», sagt Dirigent Guido Rüegge. Der Applaus am Schluss des Konzertes ist gross.