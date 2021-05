Umwelt Pestizide, Überdüngung, Stickstoffbelastung: Die Thurgauer Landwirtschaft landet im Kantonsvergleich auf dem letzten Platz Das Grundwasser ist im Thurgau sehr stark mit Pestizid belastet. Auch der Stickstoffeintrag aus der Luft ist hoch. Gemäss einer Studie der Denkfabrik Vision Landwirtschaft ist die Umweltbelastung in keinem andern Kanton so hoch. Die Rangliste hat aber auch etwas Zufälliges.

In keinem andern Kanton ist das Grundwasser so stark mit Pestiziden belastet wie im Thurgau. Bei über 60 Prozent der Messstellen übersteigen die Pestizid-Metaboliten die maximale Einzelstoff-Konzentration von 0,1 Mikrogramm pro Liter. Sehr hoch ist im Thurgau auch der Stickstoffeintrag aus der Luft, was typisch ist für Kantone mit hohen Tierbeständen. Auf rund acht Prozent der Kantonsfläche übersteigt er 40 Kilo pro Hektare und Jahr. Zu hoch ist er auch bei sämtlichen naturnahen Lebensräumen wie Mooren, Wäldern und Trockenwiesen.

Studie vergleicht Kantone aufgrund von 13 Faktoren



Die Angaben stammen aus dem Bericht «Landwirtschaft und Umwelt in den Kantonen» der Vision Landwirtschaft, einer Denkfabrik, die sich für eine naturnahe Landwirtschaft einsetzt. Aufgrund der neuesten verfügbaren Zahlen, meist von 2019, wird die Umweltbelastung durch die Landwirtschaft anhand von 13 Faktoren verglichen.

Der Thurgau landet auf Platz 25, das heisst, dass die Umweltbelastung hier am grössten ist. Einen 26. Platz gibt es nicht, da die beiden Basel zusammengerechnet werden.

Auch die Landwirtschaft des Kantons St.Gallen belastet die Umwelt stark, wie der ihm zugewiesene Platz 21 andeutet. Hier fällt die Überdüngung durch Phosphor bei kleinen und mittelgrossen Seen stark ins Gewicht.

Diese entsteht vor allem aufgrund intensiv genutzter Graslandflächen in Hanglagen. Auch in den beiden Appenzell ist der Phosphoreintrag in Gewässern hoch, während der Thurgau hinter Genf den zweittiefsten Wert hat.

Felix Schläpfer, Verfasser der Studie. PD

Dass die Thurgauer Landwirtschaft die Umwelt insgesamt stark belaste, sei nicht erstaunlich, sagt der Verfasser der Studie, Felix Schläpfer, auf Anfrage. Der Thurgau weise eine intensiv genutzte Ackerfläche auf und verfüge über Obst- und Rebflächen. «Diese drei Nutzungen setzen sehr viel Pestizid ein.» Wegen der hohen Tierbestände komme Ammoniak dazu:

«In allen Bereichen herrscht eine Turboproduktion.»

Vieles habe mit der Struktur der Landwirtschaft zu tun. Die Agrarpolitik sei national: «Der Thurgau hat keinen grossen Einfluss darauf.» Der letzte Platz im Vergleich der umweltschonenden Landwirtschaft sei «auch etwas zufällig». Es hänge von den gewählten Indikatoren ab: «Man kann nicht sagen, der Thurgau hat die mieseste Umweltqualität.»

Symbolbild: Keystone

Berggebiet-Landwirtschaft belastet Umwelt wenig



Schläpfer lässt offen, ob die Studie ein Argument für die Agrarinitiativen ist: «Das muss jeder selber entscheiden.» Interessant finde er, dass das Berggebiet gut abschneide. Er sehe nicht, wie die Trinkwasserinitiative den Bergbauern schade. Sie nehme eher den Talbauern etwas weg: «Im Tal bekommt die Landwirtschaft sehr viel Geld für eigentlich nichts. Es ist Nahrungsmittelsubventionierung.» Als Volkswirtschafter finde er, die Konsumenten sollten selber für die Produkte zahlen.