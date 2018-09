Strompreis in Steckborn schlägt auf 2019 kostet der Strom in Steckborn bis zu 15 Prozent mehr. Die Stadt macht dafür die erhöhten Beschaffungskosten verantwortlich.

Ein Blick auf die Altstadt von Steckborn. (Bild: Olaf Kühne)

Aufgrund der erhöhten Beschaffungskosten steigen die Strompreise in Steckborn für das Jahr 2019 an. «Für die privaten Haushaltungen als grösste Bezügergruppe resultiert eine Tarifanpassung von plus 15 Prozent», teilt die Stadtverwaltung mit. Bei Industrie und Gewerbe hingegen liege die Zunahme zwischen neun bis elf Prozent.

Die steigenden Strompreise seien nach einer Phase der Stagnation auf sehr tiefem Niveau zu beobachten gewesen. Gemäss den Analysten sei zudem davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Der Strompreis setzt sich aus drei unabhängigen Bereichen zusammen, dem Energiepreis, der Netznutzung und den gesetzlichen Abgaben. «Die von der EKT Energie AG bezogene elektrische Energie von durchschnittlich jährlich 14300 Megawattstunden besteht seit einigen Jahren aus 100 Prozent zertifizierter Wasserkraft Schweiz», schreibt die Stadtverwaltung weiter.

Die detaillierten Angaben zu den Elektrizitätspreisen 2019 sind auf der Homepage der Gemeinde, www.steckborn.ch, unter Verwaltung / Werkbetriebe zugänglich. (red)