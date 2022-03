Grosser Rat Thurgau Streit wächst mit den Bäumen: Thurgau verzichtet auf Verjährungsfrist Die Motion «Friedensstiftender bäumiger Klimaschutz in Stadt und Dorf» bleibt im Thurgauer Kantonsparlament chancenlos. Das Zurückstutzen zu hoch gewachsener Bäume soll weiter ohne Verjährungsfrist verlangt werden können.

Bäume sorgen mitunter für Nachbarschaftsstreitigkeiten, die bis zum

Fällen eines Baumes führen können. Bild: Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Künftig sollten nur noch betroffene Eigentümer gegen zu hoch gewachsene Bäume an der Grundstücksgrenze vorgehen können. Und es sollte eine Verjährungsfrist von zehn Jahren geben. Spätere Reklamationen würden nur noch in besonderen Fällen möglich sein – etwa eine vom Bewuchs ausgehende Gefahr. Das wollte die Motion «Friedensstiftender bäumiger Klimaschutz in Stadt und Dorf» von Toni Kappeler (GP, Münchwilen), Dominik Diezi (Mitte, Arbon) und René Walther (FDP, Landschlacht) vom 27. Januar 2021. In den Augen der Motionäre würde dies Nachbarschaftsstreitigkeiten mindern und dem Baumbestand dienen.

Mit diesem Anliegen, das nach Auffassung der meisten Fraktionssprecher im bestehenden Flurgesetz ausreichend geregelt ist, vermochten die Motionäre aber weder die Parlamentsmehrheit noch den Regierungsrat zu gewinnen.

Verjährungsfrist könnte kontraproduktiv sein

«Ich werde den Eindruck nicht los, dass das eigentlich einfache Anliegen in der Beantwortung unnötig verkompliziert wird», sagte Mitmotionär Toni Kappeler als Sprecher der GP-Fraktion.

«Wir wollen, dass ein Baum nicht einem Nachbarschaftsstreit zum Opfer fällt. Das ist ein wichtiger und praktikabler Beitrag zum Baumschutz.»

Bei einer Verjährungsfrist von zehn Jahren würde sich der Kanton Thurgau in eine Reihe von Kantonen stellen, die das auch kennen. Doch es half nichts. Ausser aus den Reihen von GLP und SP kam nebst anerkennenden Worten wenig Unterstützung.

Beda Stähelin (Mitte, Frauenfeld) argumentierte:

«Die Verjährungsregel birgt die Gefahr, sich kontraproduktiv auszuwirken.»

Vieles werde heute geduldet, weil es nicht oder noch nicht störe. Dies im Wissen, dass der Zurückschnitt auch später noch verlangt werden könnte. Die zweite Forderung, wonach nur betroffene Eigentümer ein Zurückschneiden verlangen könnten, sei bereits im Gesetz enthalten. Stähelins Worte bildeten am Ende gleichsam die Zusammenfassung der Debatte.

Die Motion wurde nicht erheblich erklärt; Regierungsrat Walter Schönholzer ist erfreut.