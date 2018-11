Streit unter Frauenfelder Taxifahrern landet vor dem Bezirksgericht Auf Facebook betitelten die Taxifahrer Bruno Weber und Fabian Häusermann Mitbewerber Ilg-Taxi als Abzocker und Geldsauger. Das sei keine üble Nachrede im strafrechtlichen Sinn, sagt das Bezirksgericht. Stefan Hilzinger

Frauenfelder Taxifahrer kämpfen seit Jahren um bessere Standplätze. (Bild: PD)

Kein Geheimnis ist, dass sich die Frauenfelder Taxiunternehmer nicht grün sind. Auf der einen Seite des Frauenfelder Taxistreites ist die Ilg-Taxi GmbH mit den Standplätzen vor dem Bahnhof, auf der anderen Seite die Wilden, die vis-à-vis vor Buchhandlung und Shop stehen. Bruno Weber und Fabian Häusermann sind zwei dieser Taxiunternehmer, die ihren Strauss mit Ilg auch in den Medien ausfochten.

Am Dienstag standen die beiden nun vor den Schranken des Bezirksgerichtes. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen eine bedingte Geldstrafe plus Busse wegen mehrfacher übler Nachrede per Strafbefehl erlassen, was beide nicht akzeptierten und nun vor Bezirksgericht erfolgreich anfochten. Das Gericht erklärte beide in der Sache als nicht schuldig und hob die Sanktionen der Staatsanwaltschaft auf.

Viermal hatten Weber und Häusermann im Herbst 2017 die Ilg-Taxi GmbH auf Facebook als «Abzocker» und «Geldsauger» bezeichnet. «Das waren Rückmeldungen von Kunden zu den Tarifen bei Ilg», sagte Bruno Weber vor Gericht. Weber hatte die Facebook-Einträge jeweils formuliert, Häusermann die Einträge in der Gruppe «Taxi Frauenfeld» gepostet.



Eine juristische Person hat kein Ehrempfinden

Das stellten sie nicht in Abrede, allerdings seien die Aussagen nicht strafbar, argumentierte Webers Anwalt. Erstens, weil juristische Personen – im strittigen Fall die Ilg-Taxi GmbH – im juristischen Sinn nicht Gegenstand von übler Nachrede sein können. «Beim Straftatbestand der üblen Nachrede geht es um natürliche Personen», sagte der Verteidiger in seinem Plädoyer. Eine juristische Person habe keine Gefühle, also auch kein Ehrempfinden. Zweitens stellte der Anwalt in Abrede, dass die Ausdrücke «Abzocker» und «Geldsauger» überhaupt ehrverletzend seien. «Unabhängig davon, wie man die Sache beurteilt: Spätestens seit der Abzocker-Initiative ist der Begriff salonfähig», sagte der Anwalt. Er untermauert seine Aussage mit drei Gerichtsurteilen, unter anderem eines des Bezirksgerichts Kreuzlingen, wo ein Mann einen anderen als Abzocker bezeichnet hatte und dafür straffrei geblieben war.

Nicht strafbar, aber auch nicht nett

Das Gericht folgte mit den Freisprüchen den Argumenten des Anwalts. Ein reines Werturteil (eine Meinung) sei keine üble Nachrede im juristischen Sinne, sicher nicht gegenüber einer juristischen Person. Der Begriff «Abzocker» sei gängig und «Geldsauger» sinnverwandt. «In geschäftlichen Belangen muss man sich Kritik gefallen lassen», sagte der vorsitzende Richter. Allerdings bezeichnete er die Wortwahl der beiden Taxifahrer als «nicht nett» und ermunterte sie, bei künftigen Einträgen doch sachlicher zu bleiben. Das Urteil unterliegt einer Rekursfrist.