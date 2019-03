Streit geht in die nächste Runde: Über die Phoenix Wohnen GmbH von Monika Egli-Alge ist der Konkurs eröffnet worden Über die Wohnheime der bekannten Thurgauer Psychologin Monika Egli-Alge ist definitiv der Konkurs eröffnet worden.

Bild: Donato Caspari

Der Präsident des Bezirksgerichts Weinfelden, Pascal Schmid, sagte auf Anfrage, dass der Konkurs um 9.45 Uhr eröffnet worden sei. Damit ist ab sofort nicht mehr die GmbH, sondern das Konkursamt verfügungsberechtigt.

Die GmbH betreibt zwei Heime für schwer erziehbare Jugendliche in Weinfelden und Müllheim. Gründerin, Geschäftsführerin und Inhaberin ist die bekannte Thurgauer Psychologin Monika Egli-Alge.

Den Antrag auf Konkurseröffnung habe «eine Person» gestellt, sagt Gerichtspräsident Pascal Schmid. Gefordert werden rund 16'900 Franken. Die Phoenix Wohnen GmbH ist schon seit einiger Zeit in finanzieller Schieflage.

Sozialamt hat zur Anzeige geraten

Löhne in Höhe von 53'000 Franken sei die GmbH den Mitarbeitern schuldig, sagt die pädagogische Leiterin Jacqueline Romann. Aufgrund der ausstehenden Lohnzahlungen haben am 27. Februar die beiden Teamleiterinnen aus Weinfelden und Müllheim sowie die pädagogische Leiterin Jacqueline Romann bei der Staatsanwaltschaft Bischofszell Strafanzeige gegen Monika Egli-Alge wegen Insolvenzverschleppung und Verdacht auf Veruntreuung eingereicht.

«Das Sozialamt Thurgau hat uns empfohlen, diese Anzeige zu machen», sagt Romann. Der finanzielle Engpass der GmbH war den zuständigen kantonalen Behörden seit längerem bekannt.

Egli-Alge wehrt sich gegen Vorwürfe

Monika Egli-Alge, eine schweizweit anerkannte Expertin für Pädophile, hatte kurzfristig am 15. März zu einer ausserordentlichen Pressekonferenz eingeladen. Sie wehrte sich darin gegen die Vorwürfe der Veruntreuung Geldern und Insolvenzverschleppung.

Die finanzielle Krise der Wohnheime hatte sich bereits im Sommer 2018 abgezeichnet. Denn in Müllheim waren im Durchschnitt nur die Hälfte der Plätze belegt. Schwere Vorwürfe richtete Egli-Alge deshalb gegen die Pädagogische Leiterin der Wohnheime, Jacqueline Romann. So seien Rechnungen an die Gemeinden zu spät gestellt worden, was ebenfalls zum finanziellen Engpass beigetragen habe.

