Strassenprojekt «Stoppt diesen Planungswahnsinn!» BTS-Gegner sprechen sich für einzelne Umfahrungsprojekte im Thurtal aus. Das sture Festhalten an der Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) schade dem Kanton mehr als es nütze. Strassengegner aus links-grünen Kreisen und Umweltverbänden fordern die Thurgauer Regierung auf, mit dem Bundesamt für Strassen einzelne Lösungen für die verkehrsbelasteten Dörfer zu finden.

Gegner der BTS: Toni Kappeler, Peter Wildberger, Peter Gubser, Edith Graf-Litscher, Kurt Egger, Robin Stacher und Ueli Fisch. Bild: Ralph Ribi

Schön sei es, auch mal ganz auf der Linie des Bundesrates zu sein, sagt Kurt Egger. Der grüne Nationalrat teilt die negative Beurteilung der Landesregierung zur geplanten Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS):

«Das Verkehrsproblem ist viel zu gering, der Flächenbedarf viel zu gross und die Kosten massiv zu hoch.»

Vertreterinnen und Vertreter von Grünen, SP, GLP und Umweltverbänden haben sich am Donnerstagvormittag im ehemaligen «Frohsinn» Weinfelden aufgereiht, um vor den Medien über «das Scheitern unserer kantonalen Strassenplanung» und über mögliche nächste Schritte zu informieren.

Bei den Thurgauer Strassenbefürwortern löste im Januar die Meldung aus Bern, die seit zehn Jahren geplante BTS nicht auf die Liste der zu realisierenden Projekte aufzunehmen, ein Erdbeben aus. Den Gegnern bescherte es hingegen Rückenwind.

Graf-Litscher spricht von der Sturheit der Regierung.

Die Haltung des Bundesamtes für Strassen (Astra) sei unmissverständlich, sagt SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher.

«Heute baut man keine 33 Kilometer Schnellstrasse mehr auf die grüne Wiese.»

Derzeit blockiere die Sturheit der Thurgauer Regierung eine Lösung, was dem Kanton mehr schade als nütze. Statt mit dem letzten Funken Hoffnung am Projekt festzuhalten, würde man sich nun besser mit dem Astra verständigen, eine gemeinsame Lösung finden. Vom aktuellen Projekt sei wohl kaum noch etwas brauchbar, findet Egger, und die Oberlandstrasse sowieso gestorben.

Gebaut wird dort, wo sich regelmässig Staus bilden

Für Graf-Litscher, einzige Thurgauer Politikerin in der eidgenössischen Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen, ist klar, dass die BTS als durchgehende Schnellstrasse von Bonau bis Arbon so nie eröffnet wird. Dem pflichtet Kurt Egger bei. «Das Nationalstrassennetz ist gebaut.» Der Bund investiere noch dort, wo die grössten Verkehrsengpässe herrschen. Das seien jene Abschnitte, die jeweils in den Staumeldungen zu hören seien. Im Thurgau bestehe aber nicht annähernd eine Verkehrsüberlastung und ein damit verbundener volkswirtschaftlicher Schaden wie in anderen Regionen.

Alt SP-Kantonsrat Peter Gubser und SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher. Bild: Ralph Ribi

«Wir wollen die Probleme aber auch nicht bagatellisieren», sagt Toni Kappeler, Präsident von Pro Natura Thurgau und GP-Kantonsrat. Für die verkehrsgeplagten Dorfkerne und das Zentrum von Amriswil brauche es «punktuelle Lösungen». Das dürften einzelne Umfahrungsprojekte sein. Sanfte Lösungen für besonders betroffene Gemeinden hätten sie bereits 2005 gefordert, sagt Thurgauer SP-Urgestein Peter Gubser. Stattdessen sei dem Stimmvolk eine BTS versprochen worden, die der Bund bezahle. Gubser:

«Wir müssen den Bund bitten: Stoppt diesen Planungswahnsinn, stoppt diese Regierung. Stoppt die BTS.»

GLP-Kantonsrat Ueli Fisch widerspricht schliesslich dem Argument der Strassenbefürworter, die BTS sei für die wirtschaftliche Entwicklung des Oberthurgaus unabdingbar. Wachstumstreiber für die Zukunft seien etwa die neuen Technologien. «Das veraltete Wachstumsmodell aus dem letzten Jahrhundert ist kaum mehr geeignet für die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten.»

GLP-Kantonsrat Ueli Fisch. Bild: Ralph Ribi

Peter Wildberger, Präsident des Verkehrs-Clubs der Schweiz (VSC) Sektion Thurgau freut sich, dass das Astra die Klimastrategie des Bundes ernst nehme. Die grundsätzlichen Vorbehalte des Bunds zur Notwendigkeit der BTS begrüsst auch Robin Stacher, Geschäftsführer des WWF Thurgau,

Vernehmlassung endet in einem Monat

Bis 30. April läuft die Vernehmlassung zum Entscheid des Bundesrates zur Priorisierung der einzelnen Strassenprojekte. Dabei wollen sich die BTS-Gegner in breiter Front einbringen, als Gegengewicht zu den Befürwortern, die mit einer Standesinitiative und einer Petition dem Projekt in Bern doch noch zum Durchbruch zu verhelfen versuchen. «Wir zeigen, dass es auch einen anderen Thurgau gibt», sagt Egger.

Ab kommendem Herbst dürften die Ausbauschritte der Nationalstrassen in die Kommissionen der beiden Kammern kommen. Bis im Sommer 2023 sollten die Räte darüber debattiert haben.