Strassenplanung Der Thurgau ist bei der BTS nochmals über die Bücher gegangen: Doch kein Viadukt vor Weinfelden Zum Schutz des Grundwassers sahen die Pläne der Bodensee-Thurtalstrasse westlich von Weinfelden ein mächtiges Viadukt zur Überquerung der Bahnlinie vor. Das rief viele Kritiker auf den Plan. Nun soll das Bahntrasse leicht angehoben werden, damit die Schnellstrasse doch noch unten durch geleitet werden kann.

Ein Modell zeigt das einst geplante Strassenviadukt am Fusse des Ottenbergs. Donato Caspari

Die 33 Kilometer lange und 1,5 Milliarden teure Bodensee-Thurtalstrasse (BTS) von Bonau nach Arbon erfährt nochmals eine Planänderung. Im April 2019 gab das kantonale Tiefbauamt bekannt, dass die ursprünglich geplante Linienführung im Westen Weinfeldens geändert werden muss. Zum Schutz des dortigen Grundwasserstroms sei es nicht verantwortbar, die Strasse unter der Bahnlinie in Richtung des geplanten Ottenbergtunnels zu leiten. Zu gross sei die Gefahr, dass das dortige Trinkwasser im Untergrund beeinträchtigt werden könnte.

Nicht nur die Weinfelder staunten, als der Kanton ein grosses Strassenviadukt vorstellte, dass auf der flachen grünen Wiese am Eingang der Stadt über die Bahngeleise gebaut werden soll. Sofort kam Kritik auf, wegen der Ästhetik und des befürchteten Lärms, der sich vom Viadukt in die Quartiere verbreite. Dennoch übergab der Kanton Thurgau im Dezember 2019 die abgeschlossene Projektierung der BTS inklusive Viadukt an das Bundesamt für Strassen (ASTRA), das für diese geplante Nationalstrasse zuständig ist.

«Weil zum damaligen Zeitpunkt eine Beeinträchtigung des Grundwasserträgers nicht ausgeschlossen werden konnte, entschied sich der Kanton dennoch für die Viaduktlösung», schreibt der Kanton am Dienstag in einer Mitteilung. Und weiter: «Das kantonale Tiefbauamt liess in der Folge den Grundwasserträger detailliert untersuchen und weitere Varianten abklären.»

Bahngleise werden um zwei Meter angehoben

Unterdessen habe nachgewiesen werden können, dass eine optimierte Tieflage, die weniger tief als ursprünglich geplant die SBB-Gleise unterquere, möglich sei. «In Zusammenarbeit mit der SBB konnte nachgewiesen werden, dass die Bahnstrecke im Querungsbereich um zwei Meter angehoben werden kann», heisst es in der Mitteilung. Damit können die Einbauten ins Grundwasser so weit reduziert werden, dass eine grundwasserschutzkonforme Umsetzung sichergestellt werden kann. Dadurch sei das Viadukt hinfällig. Nun werde das kantonale Tiefbauamt das bereits beim Astra eingereicht Projekt entsprechend abändern.

Der Kanton Thurgau gehe davon aus, dass der Bund in Kürze das nächste strategische Entwicklungsprogramm Nationalstrassen in die Vernehmlassung schickt. Darin werden die einzelnen Projekte einem Realisierungshorizont zugeteilt. «Bis dahin sind keine Aussagen zu einem möglichen Realisierungszeitpunkt der BTS möglich», so der Kanton Thurgau.