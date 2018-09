Mit dem Absenden in Sirnach endete das 70. Thurgauer Kantonalschützenfest offiziell Am Samstag fand im Sirnacher Dreitannensaal der letzte Akt des diesjährigen Kantonalen Schützenfests statt. Christoph Heer

Beim Absenden im Gemeindezentrum Dreitannen: Der Fahneneinmarsch zum Thurgauerlied. (Bild: Christoph Heer)

7000 Schützinnen und Schützen haben während elf Schiesstagen und an neun Hinterthurgauer Schiessplätzen am 70. Thurgauer Kantonalschützenfest teilgenommen. Am Samstag folgte nun der letzte Akt dieser Erfolgsgeschichte, hinter welchem viele fleissige Personen standen. Ihnen Allen gelte der Dank, denn die Planung und Organisation wurde in jahrelanger Arbeit minutiös vorbereitet und umgesetzt.

OK-Präsident Bruno Lüscher freute sich, am Absenden im Gemeindezentrum Dreitannen bekannt geben zu dürfen, dass in diesem Sommer ein wunderbares Kantonales über die Bühne gegangen ist. «Die Sicherheit steht hierbei stets zuoberst auf der Liste, und wenn dann ein Grossanlass mit rund 7000 Teilnehmern unfall- und pannenfrei durchgeführt werden kann, darf man wirklich froh und stolz sein».

Alle Thurgauer Vereine mit dabei

Bruno Lüscher liess die vergangenen Schiesstage Revue passieren und betonte, dass rund 500 Patronen pro Scheibentag verschossen wurden. «Bei meinen Besuchen bei den Schiessplätzen durfte ich zudem mit grosser Freude feststellen, dass unter den Sportlern, den Verantwortlichen und den vielen Helfern vor Ort, eine tolle Stimmung herrschte.»

Ganze Arbeit hat auch die Abteilung Marketing und Sponsoring geleistet. Dank tatkräftiger Unterstützung der Schützen und des OK ist es gelungen, einen Gabentempel im Wert von 100000 Franken zu organisieren. Stolz dürfte das OK auch mit der Gewissheit einhergehen, dass alle 101 Thurgauer Vereine am 70. Thurgauer Kantonalschützenfest teilgenommen haben. Besondere Erwähnung verdienten sich Viele. Spezielle Erwähnung findet sicher die Leistung von einem OK-Mitglied: Thomas Langensand hat nicht nur wertvolle Arbeit im Bereich Sponsoring geleistet, er gewann ausserdem im Nachdoppel die Konkurrenz der 300-Meter-Schützen, Kategorie Ordonnanz D.