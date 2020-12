Ein wenig Weihnachten darf doch sein: In der Frauenfelder Altstadt finden coronakonform zwei Adventswochen mit Non-Food-Marktfahrern statt

Die Markthäuschen bleiben auch nach den Adventswochen im Einsatz. Denn die Landeskirchen und diverse Freikirchen laden am 24. und 25.Dezember respektive bis 2.Januar zu «Weihnachten 2.0». Die Bewilligung der Stadt ist in Abklärung. Laut Internetauftritt geht es um «besinnlich-spannende Begegnungen mit der frohen Botschaft». Und: «Lassen Sie sich überraschen und berühren.» Hinter «Weihnachten 2.0» stehen die evangelische Kirchgemeinde und seitens Katholiken die Pfarrei St. Anna. Weiter involviert sind nebst dem Cevi auch Chrischona, Morija, Internationale Kirche Thurgau sowie Touch the Love. An Heiligabend von 18 bis 22 Uhr und am ersten Weihnachtstag von 17 bis 19 Uhr gibt es in der Altstadt vier Impulsorte mit Lichtshow, Musik, Getränken, Begegnungen und Wünschen. Daneben stehen an acht Altstadt-Standorten vom 24.Dezember bis 2.Januar Plakatstationen. (ma)

www.weihnachten20.ch