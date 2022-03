Eishockey Stimmung in Rotweiss: Der EHC Frauenfeld holte am Samstag in der heimischen Eishalle den Regionalmeistertitel Ist Fast 900 Zuschauerinnen und Zuschauer fieberten beim 5-zu-0-Sieg gegen den EHC Wetzikon mit. Das Publikum klatschte die Frauenfelder Eishockeyaner förmlich zum Sieg. Nun geht es um den Schweizermeistertitel gegen den HC Franches-Montagnes.

Der grösste Teil der 867 Zuschauerinnen und Zuschauer jubelte in der Eishalle über den Heimsieg. Bild: Manuela Olgiati

Jubel, Trubel, Heiterkeit unter den Fans! Der EHC Frauenfeld gewann am Samstagabend das vierte Finalspiel auf der heimischen Kunsteisbahn gegen den EHC Wetzikon mit 5 zu 0 und entschied die Best-of-Five-Serie mit 3 zu 1 Siegen. Die Thurgauer gingen mit einer 1:0-Führung in die erste Pause und erzielten im Schlussdrittel vor 867 Besucherinnen und Besuchern noch vier weitere Treffer. Doch ohne die Fans wäre der Erfolg nur halb so schön. Viele sind in Spielertrikot, mit Schal oder Mütze auf der Tribüne zu sichten. La-Ola-Wellen starteten beim Fanclub rund um Mirko Keel. Der Wetziker Fanclub stellte sich mit Trommeln auf die gegenüberliegende Seite. Gespannte Blicke, wie sich die Dinge auf dem Eisfeld entwickelten. «Hopp Frauenfeld», riefen die Fans und kommentierten lautstark.

Im vierten Finalspiel kann das Team den Sack zumachen

Die Hockeyspieler warteten nicht ab, eine Rangelei schon zu Beginn. Ein Besucher rief:

«Das Team um Captain Nino Fehr kann nun den Sack zumachen.»

Publikum auf den Sitzplätzen in der Frauenfelder Eishalle. Bild: Manuela Olgiati

Noch sei nichts sicher, hiess es bei einer Gruppe Männern. Die Wetziker Mannschaft sei ein starker Gegner. Unter den Fans sassen ehemalige Eishockeyaner, die mit ihren Kollegen fachsimpelten. Schweisstreibend sei es unter Helm und Trikot, wusste ein Besucher. Ilaya Sykora trägt ein Trikot von Michael Roos. Ein weiterer Zuschauer war Marco Plüss, der Torhüter des EHC Bassersdorf. Er lobte die sportlichen Leistungen: «Goalie Daniel Styger hat einen super Job gemacht.» Auch Plüss’ Arbeitskollege, der Verteidiger Thomas Mettler stand im Fokus, sowie der «Man of the Match» Fabian Schumann, der entscheidende Tore schoss. Gegen die aufsteigende Kälte in der Halle half, Stimmung zu machen. Oder Plüss’ Tipp:

«Probier eine Frauenfelder Käseschnitte.»

Nach dem Spiel klangen Gratulationswünsche durch die Menge. Ab dem 19.März geht es nun um den Schweizermeistertitel gegen den HC Franches-Montagnes.