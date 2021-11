Stimmrechtsbeschwerde Fischinger Urnengang war rechtens –Verwaltungsgericht weist Beschwerde ab Gegen die Fischinger Urnenabstimmung vom Dezember 2020 hatte die IG Oberwangen Dorf Stimmrechtsbeschwerde eingereicht. Diese ist nun auch von der zweiten Instanz abgewiesen worden, die IG verzichtet auf einen Weiterzug ans Bundesgericht.

Die IG Oberwangen Dorf wehrte sich schon im Vorfeld der Abstimmung gegen das verdichtete Überbauen dieses Areals an der Sägestrasse. Bild: PD

Der fragliche Urnengang liegt bald ein Jahr zurück, seine Nachwehen sind indes erst seit kurzem abgeklungen. Ende des vergangenen Jahres sagte Fischingen, wie die meisten anderen Gemeinden auch, coronabedingt seine Gemeindeversammlung ab und brachte seine Geschäfte stattdessen an die Urne. Damit stützte sich der Fischinger Gemeinderat auf eine diesbezügliche Anordnung des Thurgauer Regierungsrates, wonach für das Budget, dringende Sachgeschäfte sowie Ersatzwahlen ausserordentliche Urnenabstimmungen durchgeführt werden durften.

Indes liess der Gemeinderat im Rahmen dieses Urnenganges auch über die sogenannte Rahmennutzungsplanung – also Zonenplan und Baureglement – abstimmen und erhielt diese auch mit 58 Prozent Ja-Stimmen klar genehmigt. Dies rief die IG Oberwangen Dorf auf den Plan, die sich im Vorfeld gegen das verdichtete Überbauen eines Areals an der Sägestrasse stark gemacht hatte und deshalb die Rahmennutzungsplanung gerne an einer Gemeindeversammlung debattiert hätte.

IG hielt Abstimmungsvorlage nicht für dringlich

Folglich reichte die IG beim Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) Stimmrechtsbeschwerde ein. Sie stellte sich dabei auf den Standpunkt, dass eine Rahmennutzungsplanung eben kein dringliches Sachgeschäft im Sinne des Regierungsrates sei. Der Fischinger Gemeinderat hielt dagegen, dass die Frist zur Erarbeitung der Ortsplanung eigentlich schon 2017 abgelaufen war und man lediglich eine Fristverlängerung bis Ende 2021 zugestanden erhalten habe. Erstinstanzlich erhielt der Gemeinderat recht, die IG zog ihre Beschwerde ans Verwaltungsgericht weiter.

Wie die Gemeinde nun mitteilt, hat auch die zweite Instanz die Beschwerde abgewiesen, und die IG verzichtet auf einen Weiterzug ans Bundesgericht. Weiter habe der Gemeinderat der IG zugesichert, dass er «in den wesentlichen Diskrepanzen beziehungsweise Streitpunkten an einer Lösungsfindung interessiert» sei. Zudem sei die Behörde «an Gesprächen mit allen Beteiligten interessiert und bereit, entsprechend aktiv mitzuwirken».

Als nächsten Schritt muss nun der Kanton die Fischinger Planungsgrundlagen prüfen und genehmigen. Zudem stehe die Bereinigung zweier im Rahmen des planungsrechtlichen Verfahrens eingegangener Rekurse auf der Traktandenliste. «Der Gemeinderat geht davon aus, dass die unbestrittenen Teile des Zonenplanes und das Baureglement im Verlaufe des nächsten Jahres in Kraft gesetzt werden können», schliesst die Mitteilung in den Fischinger Gemeindenachrichten.