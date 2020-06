«Stimmbürger können einen Stadtpräsidenten mit Doppelmandat bei nächster Gelegenheit abwählen»: Frauenfelder Stadtrat setzt sich gegen Verbot für Ämterkumulation ein Und statt entweder oder: Der Frauenfelder Stadtpräsident soll gleichzeitig in der Stadt Frauenfeld und in Bern politisieren können. Das widerspricht einer breit abgestützten Motion aus dem Gemeinderat.

Das Rathaus in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Er will sich eine Türe offenlassen. Der Stadtrat möchte, dass der Frauenfelder Stadtpräsident neben seinem Vollamt in Zukunft weiterhin ein Mandat im National- oder Ständerat in Bern besetzen könnte. Deshalb beantragt er, die Motion «Unvereinbarkeit» aus dem Gemeinderat für nicht erheblich zu erklären. Damit will der Stadtrat verhindern, dass gegen eine Ämterkumulation des Stadtpräsidenten ein gesetzliches Verbot geschaffen wird – ganz nach dem Motto: lieber und statt entweder oder.

Peter Hausammann, Gemeinderat CH und Motionär. Bild: PD

Christoph Regli, Gemeinderat CVP und Motionär. Bild: PD

Pascal Frey, Gemeinderat SP und Motionär. Bild: PD

Entweder oder. Das verlangt aber die parteiübergreifend abgestützte Motion der Gemeinderäte Peter Hausammann (CH), Kurt Sieber (SVP), Christoph Regli (CVP) und Pascal Frey (SP), die 22 Ratskollegen mitunterzeichnet haben. Sie legitimierten ihren Vorstoss mit folgendem Satz:

«Die Frauenfelder wollen ihr vollamtlich tätiges Stadtoberhaupt hier in der Stadt am Puls der Bevölkerung, nicht in Bern.»

Eingereicht haben sie ihn Mitte November. Just wenige Wochen, nachdem Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm, trotz des zweitbesten Resultats auf der FDP-Liste, den Sprung in die Grosse Kammer verpasste.

Einfluss für Bedürfnisse der Kommunen und Kantone

Kurt Sieber, Gemeinderat SVP und Motionär. Bild: PD

Wahl oder Nichtwahl: Der Stadtrat will eine weitere zu den bestehenden Unvereinbarkeiten in der Gemeindeordnung abwenden, weil es für ihn «im unmittelbaren und sehr grossen Interesse der Städte liegt», dass die Städte in der Bundesversammlung mit Exekutivmitgliedern möglichst zahlreich vertreten sind. «Denn dies leistet einen entscheidenden Beitrag dazu, dass die Anliegen der Städte direkt in die Bundespolitik einfliessen», schreibt der Stadtrat in seine Beantwortung zum Geschäft, bei dem Stadtpräsident Stokholm in den Ausstand getreten ist.

Städte seien in Bern immer noch untervertreten, weshalb der Stadtrat keinen Anlass sieht, «das sowieso schon problematische Ungleichgewicht mit einer Verhinderung der Einsitznahme eines Stadtpräsidenten noch zu verschärfen». Unabhängig vom zusätzlichen Pensum von rund 50 Prozent: Je früher in Bern Einfluss genommen werde, «umso besser können die Bedürfnisse der Kommunen und Kantone berücksichtigt werden», schreibt der Stadtrat.

Er zählt mehrere Vertretungen anderer Schweizer Stadtpräsidenten im Nationalrat auf, etwa Solothurns Kurt Fluri oder Wädenswils Philipp Kutter. Der Frauenfelder Stadtrat kann sich eine Ergänzung der Gemeindeordnung höchstens so vorstellen, dass die Anzahl Stadtratsmitglieder mit Vertretung in Bern auf zwei beschränkt wird.

Das Bundeshaus in Bern. Bild: Imago Images

Nicht erforderlicher Eingriff ins aktive Wahlrecht

Eine laut Motion geforderte Unvereinbarkeit käme im Thurgau einem Novum gleich. «Ausser in Frauenfeld sind mir bisher auch keine solchen Bestrebungen bekannt», teilt Andreas Keller, Generalsekretär des Departements für Inneres und Volkswirtschaft mit. Zwar sieht die Kantonsverfassung eine Unvereinbarkeit vor, wonach bloss ein Mitglied des Regierungsrates gleichzeitig der Bundesversammlung angehören darf – wie zuletzt bei Jakob Stark.

Der Stadtrat aber betrachtet den Eingriff ins aktive Wahlrecht aller Stimmbürger als unnötig. Denn sie könnten ihren ämterkumulierenden Stadtpräsidenten bei nächster Gelegenheit abwählen.

«Das Doppelmandat würde maximal dreieinhalb Jahre dauern.»

Als kleines Entgegenkommen trotz Antrags für Nichterheblichkeit der Motion schlägt der Stadtrat vor, «eine klare Regelung betreffend Abgabe von Entschädigungen in die Stadtkasse» festzulegen. Er geht davon aus, dass mit den Entschädigungen aus Bern für einen vollamtlichen Stapi auch organisatorische Massnahmen wie etwa Stellvertreterregelungen finanziert werden könnten. «Der Stadtrat wird dem Gemeinderat bei Nichterheblicherklärung der Motion bis Ende 2021 eine entsprechende Ergänzung des Reglements unterbreiten.» Diese Entschädigungsregelung fehlt auf kantonaler Ebene, und sie hat zuletzt für Wirbel gesorgt.