Stimmberechtigte in Homburg entscheiden innert vier Tagen über Rechnung, Budget, zwei Kredite und eine Ersatzkandidatin

Zunächst an der Gemeindeversammlung befinden die Homburgerinnen und Homburger über die Finanzen und einen Kredit. Zudem legt der Gemeinderat den Stimmberechtigten ein Darlehen für die Brassband Musikgesellschaft Hörhausen vor. Am Sonntag an der Urne findet die Ersatzwahl in den Gemeinderat statt.