Stiftung Turmhof auf Kurs: Die Steckborner Stiftung hat all ihre Liegenschaften ab kommenden Jahr voll vermietet. Dank der durchgehend vermieteten Liegenschaften ab 2021 konnte die Stiftung Turmhof eine positive Finanzlage erlangen.

Auch die zum Turmhofbezirk gehörenden Liegenschaften Alte Schmitte (links) und Kaufhaus an der Seestrasse Steckborn sind per 1. Januar 2021 voll vermietet. (Bild: PD)

Liegenschaftsverwalter der Stiftung Turmhof Peter Röthlisberger (Bild: PD)

Lange wollte es nicht so recht vorwärtsgehen mit der Vermietung der Wohnungen im Steckborner Turmhof-Bezirk. Altbauwohnungen, gerade wenn sie aufwendig und denkmalpflegerisch korrekt restauriert sind, bleiben Liebhaberobjekte. Peter Röthlisberger, der im Stiftungsrat allmählich in die Rolle des Liegenschaftenverwalters hineingewachsen ist, begab sich auf die Suche nach solchen Liebhabern und hatte Erfolg dabei. Ab Neujahr 2021 werden nun voraussichtlich alle Wohnungen und Gewerbelokale der Stiftung belegt sein.

Stadtrat Roman Pulfer (Bild: PD)

Dies hat zur Folge, dass die Finanzen der Stiftung Turmhof mehr und mehr in die Gewinnzone gelangen, dergestalt, dass bereits an die eine oder andere Amortisationsleistung gedacht werden kann. Konkret beschloss der Stiftungsrat an seiner letzten Sitzung unter der Leitung von Stadtrat Roman Pulfer, eine erste Rückzahlung von 50'000 Franken an das Darlehen der Stadt Steckborn von 1'350'000 Franken zu beantragen, nachdem im Geschäftsjahr 2019 ein Gewinn von 59'000 Franken verbucht werden konnte. Dies auch als Zeichen der Anerkennung für das von der Steckborner Einwohnerschaft geschenkte Vertrauen.

Der Stadtrat hat dieses Angebot unterdessen angenommen. Ein Darlehen aus dem kantonalen Lotteriefonds von einer halben Million Franken bleibt während zehn Jahren zinsfrei, und die TKB-Hypothek von 2'425'000 Franken muss zu 0,8 Prozent verzinst werden. Da nun bald alle zwölf Mietobjekte vermietet sein werden, wird sich die finanzielle Lage der Stiftung weiter verbessern. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Erstvermietungen kann die Stiftung Turmhof den anstehenden und künftigen Verpflichtungen mit Zuversicht entgegensehen.