Steuerpolitik Wegen üppiger Eigenkapitalreserven: Fischinger Gemeinderat beantragt eine Steuersenkung um fünf Prozentpunkte Jahrelang verzeichnete die Gemeinde Fischingen sehr gute Rechnungsergebnisse. Jetzt soll auch die Bevölkerung davon profitieren. An seiner Klausurtagung hat der Gemeinderat beschlossen, eine Steuerfussreduktion um fünf Prozentpunkte, von 66 auf 61, zu beantragen.

Von 66 auf 61 Prozentpunkte: Geht es nach dem Gemeinderat, wird der Fischinger Steuerzahler 2022 erheblich entlastet. Bild: Olaf Kühne

Fischingen ist seit jeher Hinterthurgauer Schlusslicht, was die Attraktivität für Steuerzahler angeht. Mit 66 Steuerprozentpunkten sind die Gemeindesteuern in Fischingen aktuell die höchsten im Tannzapfenland. Nun schreibt aber der Gemeinderat, man habe in den vergangenen Jahren durchgehend sehr gute Rechnungsergebnisse verzeichnen und so ein «üppiges Eigenkapital» ansparen können. An seiner Klausurtagung hat er deshalb beschlossen, für das Budget 2022 eine ebenso üppige Steuerfusssenkung um fünf Prozentpunkte zu beantragen.

Mit 61 Steuerprozentpunkten läge die flächenmässig grösste Hinterthurgauer Gemeinde zwar immer noch vorne – oder eben hinten –, gleichauf mit Münchwilen (siehe Tabelle). Doch die Steuerpflichtigen dürften sich gleichwohl über die finanzielle Entlastung freuen. Zuletzt senkte Fischingen im 2020 die Steuern von 68 auf 66 Prozentpunkte.

Hinterthurgauer Gemeinden und ihre Steuerfüsse Gemeinde Gemeindesteuerfuss Aadorf 55 Bettwiesen 49 Bichelsee-Balterswil 49 Braunau 49 Eschlikon 50 Fischingen 66 Lommis 45 Münchwilen 61 Rickenbach 51 Sirnach 56 Tobel-Tägerschen 50 Wängi 49 Wilen 42

Weiter hat der Gemeinderat die Investitionsgrenze von 50'000 Franken auf die rechtlich zulässige Maximalhöhe von 100'000 Franken erhöht. Diese gilt ab 1. Januar 2023 und dient dazu, «den künftigen Abschreibebedarf zu reduzieren». Ausgaben bis zu dieser Höhe werden also künftig direkt über die Erfolgsrechnung finanziert.

Strassennetzrevision führt zu einer neuen Situation

Mit der Vorlage des kantonalen Departements für Bau und Umwelt (DBU) bahnt sich indes eine zusätzliche finanzielle Belastung für die Gemeinde Fischingen an. Die Vorlage sieht nämlich vor, dass bestimmte Kantonsstrassen ins kommunale Strassennetz überführt werden. Davon wäre Fischingen, in dem rund 14 Kilometer Kantonsstrasse liegen, erheblich betroffen. Ende Juli sprach sich der Gemeinderat daher wenig überraschend klar gegen das Vorhaben des DBU aus (diese Zeitung berichtete).

René Bosshart, Gemeindepräsident Fischingen. Bild: Olaf Kühne

Wie Gemeindepräsident René Bosshart auf Anfrage mitteilt, ist sich der Gemeinderat diesem Umstand sehr wohl bewusst, unter den aktuellen Bedingungen spreche jedoch nichts gegen eine Steuerfussreduktion. Bosshart sagt:

«Sollte die Teilrevision des Gesetzes über Strassen und Wege im Grossen Rat befürwortet werden, haben wir eine neue Situation, die dann neu beurteilt werden muss.»

Der Antrag zur Steuerfussreduktion werde – wie in den Gemeindenachrichten kommuniziert – vor allem aufgrund der aktuell hohen Eigenkapitalreserven gestellt und sei insofern gerechtfertigt.