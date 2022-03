Steuern Zwei Dämpfer aus Bern: Der Kanton Thurgau wehrt sich Der Bund will die Schaffung und Neuausrichtung von Arbeitsplätzen im Thurgau nur noch in Amriswil und Hefenhofen mit Erleichterungen bei der direkten Bundessteuer fördern. Bisher zählten auch Arbon, Bischofszell, Horn und Roggwil zu diesen als strukturschwach geltenden Standorten, wo industrielle Unternehmen und produktionsnahe Dienstleistungsbetriebe steuerlich gefördert werden konnten.

Bischofszell TG - Blick in die Marktgasse in Bischofszell. Rechts befindet sich das Rathaus. Reto Martin

Der Regierungsrat beantragt «mit Nachdruck und im Sinne einer Härtefallregelung», in Arbon und Bischofszell weiterhin Steuererleichterungen zu gewähren, schreibt er in der Vernehmlassungsantwort. Diese Städte seien auf steuerpolitische Instrumente aufgrund von strukturellen Effekten angewiesen.

Sie «weisen betreffend Steuerkraft die tiefsten Werte aller kantonalen Zentren aus. Sie haben überdurchschnittlich hohe Ausgaben für Sozialhilfe, Gesundheitskosten und die Individuelle Prämienverbilligung». Beide Gemeinden hätten kantonsweit schon die höchsten Gesamtsteuerfüsse für juristische Personen.

Bei den ansässigen Unternehmen handle es sich in weiten Teilen um strukturschwache Industriebetriebe. In Bischofszell seien die Vollzeitstellen seit 2019 sogar rückläufig. Zwei grosse Industriebetriebe hätten Stellen abgebaut. Steuererleichterungen für juristische Personen seien «absolut zentral», um eine Entwicklung zu ermöglichen.

Nach dem BTS-Stopp folgt weiterer Tiefschlag

Für die betroffenen Städte Arbon und Bischofszell ist es laut Regierungsrat «nur schon schwer verständlich, dass der Bund die Bodensee-Thurtal-Strasse nicht in den nächsten Ausbauschritt des Nationalstrassennetzes aufnehmen will». Diese Verkehrsanbindung würde die beiden Städte bedeutend besser erschliessen und die wirtschaftliche Entwicklung unterstützen.

Dass den beiden Gemeinden zusätzlich das Mittel der Steuererleichterungen genommen werden soll, «stösst in nachvollziehbarer Weise auf völliges Unverständnis und irritiert». Weiter schreibt der Regierungsrat in der Vernehmlassungsantwort an Bundesrat Guy Parmelin, «wir stellen fest, dass von den Änderungen die Kantone Aargau, Jura, Waadt und Wallis erheblich profitieren».