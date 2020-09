Steinhaufen im See, Medikamententests und US-Wahlen: Die Kreuzlinger Volkshochschule präsentiert ihr neues Programm

Das Programm

Am 28. Oktober startet die VHS mit einem Referat von Peter Forster zum Thema «Die USA – Politik und Wahlen». Weiter geht es am 4. November mit Karl Studers Vortrag zum «Testfall Münsterlingen». Am 18. November ist Alpsteinexperte Hans Aeschlimann zu Gast in Kreuzlingen. Am 25. November geht es bei Sebastian Sippel von der ETH um den Klimawandel.

Gesamtes Jahresprogramm: www.vhs-kreuzlingen.ch