Solidarität Tragischer Unfall von Steckborner Familie in Äthiopien: Mutter tot, Söhne verletzt – nun werden Spenden für einen Rega-Flug gesammelt Eine in Steckborn wohnhafte Eritreerin verunglückte bei einem Autounfall in Äthiopien tödlich, ihre beiden Söhne wurden verletzt. Um die Kinder zurück in die Schweiz zu ihrem Vater zu bringen, spenden Steckbornerinnen und Steckborner Geld.





Der dreijährige Bub und sein Bruder sollen mit einem Rega-Flugzeug in die Schweiz gebracht werden. Bild: Walter Schwager

Es ist ein Unglück, das Steckborn bewegt. Eine in der Gemeinde wohnhafte Eritreerin reiste vor ein paar Wochen mit ihren beiden Kindern nach Äthiopien, um nach Jahren ihre Verwandten wiederzusehen. Auf dem Rückweg zum Flughafen kommt es dann am 12. März in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba auf einer mehrspurigen Strasse zur Tragödie.

Der Kleinbus, in dem die Familie mit mehreren Verwandten unterwegs ist, prallt in einen stehenden Lastwagen. Dieser war defekt und stand auf der Strasse, wie es auf der Nachrichtenseite «Addis Standard» heisst.

Beim Aufprall kommen sieben Personen ums Leben, darunter die Mutter der beiden Buben, die Grossmutter und weitere Verwandte. Die beiden Kinder überleben: Der fünfjährige Bub wird leicht verletzt, sein dreijähriger Bruder schwer. Sie müssten auf schnellstem Weg zurück in die Schweiz. Dort wartet der Vater und sie könnten die notwendige medizinische Behandlung erhalten. Für die Rückführung hat die Familie jedoch weder die nötigen Mittel, noch ist sie dafür versichert.

Deshalb wurde am 19. März, eine Woche nach dem Unfall, ein Crowdfunding auf der Website GoFundMe gestartet, um die Kosten von 70’000 Franken für einen Flug mit der Rega von Äthiopien in die Schweiz zu bezahlen. Der Spendenaufruf wurde auch in der Facebook-Gruppe «Vo Steckborn, für Steckborn» geteilt.

Turnverein und Fussballer spenden

Am Dienstagnachmittag haben bereits 392 Menschen mehr als 55’000 US-Dollar gespendet. Mittlerweile wurde die Zielsumme von 50’000 auf 70’000 US-Dollar erhöht. Auch Steckborner Firmen und Vereine wie der Supporter FC Steckborn, der Turnverein Steckborn oder das Leiterteam der Jugi Steckborn sind unter den Spendern, wie auf der Website zu sehen ist.

Die Idee, das Crowdfunding einzurichten, stammt von einer Steckbornerin, die die betroffene Familie kennt. Das eritreische Paar kam vor rund sieben Jahren nach Steckborn – als Flüchtlinge. Die beiden Kinder besuchen die Spielgruppe in der Gemeinde. Dort werden sie sehr vermisst, wie einem Kommentar zur Spendenaktion auf Facebook zu entnehmen ist.

Eritreische Flüchtlinge in der Schweiz Eritrea ist eines der Länder, aus denen am meisten Menschen in die Schweiz kommen, um Asyl zu beantragen. Ende Februar 2022 befanden sich gemäss dem Staatssekretariat für Migration 9447 Personen aus Eritrea im Asylprozess in der Schweiz. Die meisten Menschen flüchten wegen des «Nationaldiensts» aus dem ostafrikanischen Land. Diesen müssen alle Einwohnerinnen und Einwohner entweder im Militär oder im zivilen Bereich leisten. Er ist zeitlich unbeschränkt und schlecht bezahlt. Auch die Religionsfreiheit ist in Eritrea stark eingeschränkt. Eritrea und Äthiopien liegen beide am Horn von Afrika. Von 1998 bis 2000 führten die Nachbarländer einen Grenzkrieg. Vor vier Jahren schlossen sie ein Friedensabkommen.

Auch Unterstützung aus den USA

Noch befinden sich die beiden Buben in Äthiopien. Sobald der dreijährige Bub stabil genug und bürokratisch alles geklärt ist, soll der Vater nach Äthiopien fliegen und seine beiden Kinder auf dem Rega-Flug zurück in die Schweiz begleiten. Grosse Unterstützung erhält die Familie auch von der internationalen eritreischen Gemeinschaft. Deshalb ist es auch eine Person aus der eritreischen Diaspora in den USA, unter deren Namen die Spendenaktion auf GoFundMe läuft.

Der Fahrer des verunglückten Kleinbusses überlebte den Unfall schwer verletzt. Auf der Strecke sei es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen gekommen, da es sich um einen steilen Strassenabschnitt handle, heisst es in einem anderen Artikel eines afrikanischen Nachrichtenportals.