Steckborn Generalversammlung der Brauerei lädt auf ein Bier im virtuellen Saal An der Generalversammlung der Interessengemeinschaft Brauerei Steckborn steht der Baufortschritt des Brauhauses im Zentrum. Der Anlass konnte zwar nicht physisch stattfinden, der Vorstand hat aber eine Alternative gefunden.

Von 57 Mitgliedern haben 16 an der virtuellen Versammlung der Interessengemeinschaft Brauerei Steckborn teilgenommen. Screenshot: PD

«Ich hoffe, dass diese GV im virtuellen Raum eine einmalige Geschichte ist», sagt Roger Pernet, Präsident der IG Brauerei Steckborn. Am Freitagabend führte Interessengemeinschaft (IG) Brauerei Steckborn ihre siebte Generalversammlung durch, nicht in der Steckborner Katakombe, sondern online.

Im Vorfeld der GV hat Pernet mit dem Vorstand alles in die Wege geleitet für die Versammlung im virtuellen Raum. Er hat allen Mitgliedern den Link für den «Biersammlungsraum» verschickt. Im Programm war alles so eingestellt, dass sich jedes Mitglied auf einem virtuellen Platz in einem Hörsaal einloggen konnte. 16 von 57 IG-Brauerei-Steckborn-Mitgliedern haben eine solche Verbindung hergestellt.

«Es war ein Experiment. Verschieben oder durchführen. Im Nachhinein sind wir alle glücklich, dass wir die GV nicht verschoben, sondern im virtuellen Raum durchgezogen haben. Ich kann dies nur empfehlen», betont Pernet und gesteht, dass trotz allem die physische Begegnung nicht zu ersetzen ist. Roger Pernets erste Aufforderung an die Teilnehmenden der virtuellen Versammlung:

«Bier bereithalten.»

Roger Pernet, Präsident der IG Brauerei Steckborn, vor seinem Bildschirm zum GV-Start. Bild: PD

Die Jahresgeschäfte waren zügig abgehandelt, mit Bildern vom Baufortschritt des Brauhauses. Auch in Pandemie-Zeiten kommt die IG ihrem Ziel einen Schritt näher, wenn auch verlangsamt. Auf weniger als 15 Quadratmetern entsteht in einem ehemaligen Waschhaus diese kleine Brauerei. Alles in Eigenleistung durch die Mitglieder oder Handwerker aus der Region, die für ihre Arbeit bezahlt werden.

Derzeit wird noch in Garage gebraut

Gebraut wird derzeit noch in der Brauanlage in einer Garage von Jan Martin. «Jetzt im 2021 sind wir am Innenausbau und sobald wir alles so installiert haben, dass wir für das Lebensmittelinspektorat gewappnet sind, werden wir die Brauerei offiziell anmelden», blickt Pernet in die Zukunft. Geplant war Anfang 2021, durch die Pandemie wird es nun vermutlich Ende 2021.

Alle Traktanden wurden einstimmig genehmigt, der gesamte Vorstand stellte sich zur Wiederwahl. Alle Einnahmen – Mitglieder- und Gönnerbeiträge – werden investiert. Die Jahresbeiträge bleiben für Einzelmitglieder bei 150 Franken, für «arbeitende Mitglieder» sind es 100 Franken. «Der Ausbau der Braulokalität mit Sudhaus und dem Kühl-Lagerhaus ist gut vorangeschritten», lobt Präsident Pernet.

Nebst dem Aufbau der Brauerei Steckborn widmet sich die IG Brauerei Steckborn auch dem Anbau der Rohstoffe, die exklusiv in Steckborn angebaut und weiterverarbeitet werden. Die Wiederbelebung der Steckborner Braukultur läuft: Einst gab es in Steckborn fünf Brauereien.