Steckborn Fürs Stadtpräsidium stehen zwei Altbekannte in den Startlöchern: Moritz Eggenberger und Alfred Rickenbach Am 26. September befinden die Steckborner Stimmberechtigten über die Nachfolge des zurückgetretenen Stadtpräsidenten Roman Pulfer. Jetzt hat die Koordinationsgruppe mithilfe einer Headhunterin zwei Einheimische ausgewählt. Die Eingabefrist endet am 2. August.

Willkommenstafel an einem Ortseingang von Steckborn. Bild: Donato Caspari

(red) Für die Suche nach einer geeigneten und fähigen Nachfolge von Stadtpräsident Roman Pulfer hat sich die Koordinationsgruppe Stadtpräsidentenwahl bestehend aus den Steckborner Ortsparteien CVP, SP, FDP und SVP am vergangenen Mittwoch zu einer Sitzung getroffen. Mit Spannung wurde die Präsentation von Headhunterin Esther Kuhn erwartet, welche die insgesamt sieben Bewerbungen gesichtet und individuelle Gespräche geführt hatte.

Moritz Eggenberger. Bild: Donato Caspari

Von sieben Bewerbern erfüllten zwei das Anforderungsprofil, welche die Koordinationsgruppe jetzt als wählbar bezeichnet: Moritz Eggenberger (34) und Alfred Rickenbach (62). Beide sind aus Steckborn und haben sich bereits früher für das Amt des Stadtpräsidenten beworben.

Alfred Rickenbach. Bild: PD

Die Koordinationsgruppe hätte sich auch wählbare Bewerber von ausserhalb Steckborns gewünscht. «Damit hätten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger eine breitere Auswahl gehabt», heisst es in einer Mitteilung. Noch bis am 2. August aber können sich weitere Personen für das Amt des Stadtpräsidiums bewerben und bei der Stadtkanzlei einen Wahlvorschlag einreichen. Die Koordinationsgruppe und Esther Kuhn würden jedoch keine weitere Prüfungen durchführen. In den nächsten Wochen setzen sich die politischen Parteien mit den Wahlvorschlägen auseinander und geben Empfehlungen für die Ersatzwahl vom 26. September ab. Am 25. August findet ein öffentliches Podium mit den offiziellen Kandidierenden statt.