Steckborn feiert seine Hafenanlage mit einem bunten Programm Vor 40 Jahren wollte das Städtchen seinen Hafen bauen, doch einfach war der Weg dorthin nicht. Trotz vieler Turbulenzen überwiegt heute die Freude, und der wirtschaftliche Ertrag lässt sich mittlerweile sehen. Judith Meyer

Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. Steckborn TG - Zum 40-Jahr-Jubiläum des Jachthafens Steckborn wurde ein Hafenest veranstaltet. 28 Bilder 40. Geburtstag des Hafens Steckborn

Es ging turbulent zu und her beim Bau des Steckborner Hafens vor 40 Jahren. Nicht ganz selbstverständlich ist es, dass der Hafen heute sein 40-jähriges Bestehen feiern darf. Doch im Gegensatz zu damals fing der Jubeltag am Sonntag ruhig und besinnlich mit dem ökumenischen Hafengottesdienst an.

Noch waren nur einige Besucher auf dem Hafengelände anzutreffen, die dem Ufer entlang schlenderten und sich von der noch milden Sonne wärmen liessen. Ein leichter Wind trieb die Modellsegelschiffe der Regatta an. Kinder rannten auf den Steg, um dem Spektakel beizuwohnen. Ruhig glitten die kleinen und grossen Segler auf dem Wasser dahin.

Das grösste Segelschiff wies ein Längenmass von bis zu ein Meter siebzig mit einer Masthöhe von zwei Meter fünfzig auf. Nicht nur die jüngsten Augen verfolgten die schönen Schiffchen, auch die Augen der Erwachsenen fingen an zu funkeln. Die Regatta wurde gestartet. Am Eingang konnte man auf einem Schild die sechs Regeln des Rennens nachlesen, doch war es für das ungeübte Auge schwierig, diesen auf dem Wasser zu folgen.

Gut 300 Besucher geniessen Kulinarik und Musik

Später durften die Kinder, die sich das Kapitänshandwerk zutrauten, die Fernsteuerung sogar selber umhängen und wurden von den Mitgliedern des Modelsegelvereins fachgerecht in die Geheimnisse der akkuraten Modelsegelsteuerkunst eingeführt. Kein Boot kenterte. Kurz vor Mittag zog einem dann der verführerische Duft von frisch frittierten Fischchnuschperli in die Nase. Für 16 Franken gab’s einen Teller voll von dem beliebten Snack mit Tartarsauce und Zitrone.

Wer kein Fisch mochte, konnte sich aber auch eine Bratwurst, einen Cervelat vom Grill oder ganz einfach ein Stück feinen Kuchen an den Tisch holen. Nun machten es sich um die 300 Menschen an langen Festbänken gemütlich und genossen nebst dem kulinarischen Angebot die Aussicht auf den See und die musikalische Darbietung der Volksmusik-Combo aus der Region «Junge Manserbuebe».

Alt Gemeindeammann Minder boxte Projekt durch

In seiner Festansprache zum 40-jährigen Jubiläum erwähnte Werner Strasser, Vize Kommodore und Vorstandsmitglied des Segelclubs Steckborn, einmal die Umstände zum damaligen Bau des Hafens. Es dauerte neun Jahre, bis der Hafen 1979 endlich gebaut werden konnte und im Frühling desselben Jahres die ersten Schiffe vor Anker lagen.

Als «Hafen für Bonzen» war die Idee verschrien, einen Anlegeplatz für Segelschiffe und andere Boote in Steckborn auf dem Feldbachareal entstehen zu lassen. Strasser sagt:

«Die Leistung von alt Gemeindeammann Edi Minder ist wohl immer noch einen Applaus wert, denn er boxte den Hafen trotz unglaublicher Widerstände durch.»

Der Applaus liess nicht lange auf sich warten. Der Steckborner Hafen verfügt als einziger am Untersee über ein Umweltzertifikat.

«Unser Hafen ist ausserdem ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Steckborn. Die jährlichen Einnahmen belaufen sich auf zirka 200'000 Franken. Würde dieser Betrag wegfallen, müssten wir Steckborner etwa vier Prozent mehr Steuern zahlen.»

Ausserdem bringe der Bootstourismus dem lokalen Gewerbe jährlich einige solvente Touristen. Wer sich nach den interessanten Ausführungen zur Entstehungsgeschichte des Hafens etwas zerstreuen wollte, konnte dies bei der Wasserski-Show, bei einem kühlen Eis oder bei einer Probelektion für Stand-up-Paddling, Segeln oder Schnupperwakeboarden machen. So oder so: Der Tag war perfekt, um den Hafen Steckborns zu feiern.