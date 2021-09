Steckborn Ende einer gastronomischen Institution: Familie Labhart schliesst ihr Seerestaurant und Hotel Frohsinn nach fast 60 Jahren Das Seerestaurant und Hotel Frohsinn in Steckborn schliesst nach dem 10. Oktober für immer seine Türen. Eine innerfamiliäre Nachfolge gibt es nicht. Jetzt freuen sich die Labharts auf mehr Freizeit, um Dinge zu erleben, für die bisher die Zeit fehlte.

Die Gastgeber Michael und Brigitte Labhart vor ihrem Seerestaurant und Hotel Frohsinn in Steckborn. Bild: PD

Und wieder wird Steckborn um eine gastronomische Institution ärmer: Das Seerestaurant und Hotel Frohsinn schliesst im Herbst für immer seine Türen. Ganz ist die Option noch nicht vom Tisch, dass eventuell in ein paar Jahren ein neues Lokal an die Stelle der alteingesessenen, beliebten Gaststätte tritt. Doch selbst wenn dem so wäre, eines steht fest: Dessen Gastgeber machen nicht mehr weiter, die heutigen «Frohsinn»-Inhaber Brigitte und Michael Labhart.

Ein Steckborn ohne den «Frohsinn»? Nicht nur für viele Einheimische, sondern auch für Gäste aus dem ganzen Thurgau, dem Kanton Schaffhausen bis nach Winterthur eine schwierige Vorstellung. Zu oft und gerne liessen sich dort allesamt die regionale Küche bei einem Glas Wein schmecken, geniessen sommers wie winters, auf der Terrasse oder in den Gaststuben, den unmittelbaren Blick auf den Untersee und fühlen sich gut umsorgt.

Er ist Herr über Einkauf und Köche, sie Regisseurin

Bereits bei Vater und Mutter Ferdi und Mathilde Labhart war das so, welche die «Buurebeiz» des Grossvaters im ersten Stock des Riegelhauses an der Seestrasse 62 ab dem Jahr 1962 zum gefragten Restaurant im damaligen Neubau direkt am See mit Hotelbetrieb wandelten. Und so ist es erst recht noch heute, seitdem Sohn Michael mit seiner Frau Brigitte 1994, nach drei Jahren im Betrieb, die Geschicke des «Frohsinn» übernommen hatten.

Als gelernter Koch ist Michael Labhart Herr über Einkauf und Küche, verarbeitet in erster Linie lokale Produkte zu gutbürgerlichen Gerichten, währenddessen Brigitte Labhart als Regisseurin aller restlicher Belange des Betriebes mit zehn Hotelzimmern und insgesamt rund 155 Sitzplätzen draussen und drinnen für den reibungslosen Ablauf sorgt. Im Sommer im Schnitt mit zehn und im Winter mit fünf Mitarbeitern sind die beiden somit seit 30 Jahren auf der gastronomischen Erfolgsspur.

Dinge erleben, für die bisher die Zeit fehlte

«Wir hatten unheimlich schöne Zeiten», erinnert sich Brigitte Labhart, die dabei nicht zuletzt an Betriebsfeiern bis in die frühen Morgenstunden denkt. Michael Labhart betont:

«Ja, wir waren immer leidenschaftliche Gastgeber.»

Gastgeber, das wollten die beiden eigentlich auch weiterhin bleiben, aber mit etwas weniger Stress und mehr Zeit fürs Private. Jedoch: Ein dafür ausgerichtetes, geplantes Um-/Neubauprojekt in Eigenregie weiterzuverfolgen, «dafür fehlt uns die Kraft», meint der 57-jährige Koch, der mittlerweile mit gesundheitlichen Problemen zurechtkommen muss. «Dass eines oder beide unserer zwei Kinder, die beide in ganz anderen beruflichen Bereichen tätig sind, den Betrieb übernehmen, ist ebenfalls ausgeschlossen», erklärt die 58-jährige Brigitte Labhart. Und so entschlossen sie sich, mit dem Seerestaurant und Hotel Frohsinn ganz aufzuhören.

Erleichterung und Wehmut zugleich

Die Labharts bleiben weiterhin in der Liegenschaft wohnen und wollen sich dann als Hauswarte darum kümmern, meint Michael Labhart schmunzelnd. Sind sie nicht in dieser Funktion zugange, wollen die beiden unter der Woche Kollegen einladen, reisen oder einfach Dinge erleben, für die bisher die Zeit fehlte.

Bis es aber so weit ist, sind Brigitte und Michael Labhart mit ihrem Team den restlichen Sommer und Herbst über noch ganz für die Gäste da: bis zum 10. Oktober, danach ist endgültig Schluss. Das Gastronomenpaar sagt:

«Wir sind unseren Gästen und unseren Mitarbeitern sehr dankbar für diese gemeinsamen Jahre.»

Dass nun der Entschluss zum Aufhören gefallen ist, sei auf der einen Seite eine Erleichterung. Labharts sagen: «Und auf der anderen Seite erfüllt er uns mit Wehmut.» (red)