Steckborn Ehemaliger Stadtrat greift ins Rennen um freien Sitz im Stadtrat von Steckborn ein Mit Alfred Rickenbach kandidiert ein Mann mit politischer Vergangenheit für den vakanten Sitz im Steckborner Stadtrat.

Das Steckborner Stadthaus an der Seestrasse. Bild: Reto Martin

«Ich traue mir zu, die verfahrene Situation im Stadthaus wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, damit wieder Ruhe in unser Städtli einkehrt und wir wieder stolz auf Steckborn sein dürfen.» So beschreibt Alfred Rickenbach die Motivation für seine Stadtratskandidatur.

Alfred Rickenbach, Stadtratskandidat Steckborn, parteilos. Bild: PD

Der Parteilose mit Jahrgang 1959 ist in der Politik am Untersee kein unbeschriebenes Blatt, sass er doch schon von 2007 bis 2013 im Stadtrat. Der Rücktritt erfolgte «wegen beruflicher Veränderungen», schreibt er.

Die Bezeichnung SVP-nahe sei nicht verkehrt, meint der langjährige Angestellte in der Baunebenbranche, der zu den Anfängen seiner Zeit im Stadtrat für die SVP politisierte und nach dem für ihn erfolglosen Rennen ums Stadtpräsidium 2011 aus der SVP austrat, weil diese ihm die Unterstützung verweigert hatte. Keine SVP-­Linie fährt Rickenbach vor allem im Sozialen, was seine Tätigkeit beim Team Suisse im Rollstuhlunihockey unterstreicht.

Alfred Rickenbach tritt am 10. Januar 2021 zur Ersatzwahl für den Sitz der zurückgetretenen Michaela Dähler an. Neben ihm kandidieren Jack Rietiker und Marc Hoksbergen.