STARTSCHUSS

Die Ernst Herzog AG ist eine Baufirma mit langer Tradition. Im Jahr 1871 gründete Eduard Wellauer ein Maurer- und Steinmetzgeschäft auf dem Areal an den Bahngleisen. Neun Jahre später übernimmt der Winterthurer Baumeister Julius Schulthess-Mantel das Geschäft. 1901 wird dessen Sohn Albert Schulthess-Bühler Chef. 28 Jahre später kauft die Kollektivgesellschaft Thalmann + Deutsch die Firma. Ernst Herzog, Vater von Samuel und Urs Herzog, übernimmt die Firma 1963, es erfolgt der Namenswechsel zu Ernst Herzog AG. Nach 31 Jahren Übergabe der Firma an die beiden Söhne. 2016 übernimmt Niklaus Briner als Teilhaber die Geschäftsführung, zwei Jahre später übernimmt er die Aktienmehrheit. Der neue Werkhof der Ernst Herzog AG steht an der Oberwiesenstrasse gegenüber der Zuckerfabrik. (ma)