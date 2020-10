Startschuss mit Herdermer Frauenensemble: In der Pfyner Trotte startet zum 21. Mal das Veranstaltungsprogramm des Kulturforums Pfyn. In den kommenden sechs Monaten versorgt das Kulturforum Pfyn Interessierte mit einer breiten Auswahl an musikalischen Auftritten. Von einem offenen Singen über einen swingenden Jazz bis hin zur Balkanmusik ist alles dabei.

Die Frauencombo aus Herdern mit Annina Bräuninger, Silvia Fux, Gabriela Siegenthaler, Myriam Meile und Kornelia Schär .Bild: PD

(red) Das Kulturforum Pfyn startet am nächsten Mittwoch, 21.Oktober, in seinen 21. Zyklus. Zur ersten Veranstaltung in der Trotte begrüssen die Organisatoren die Frauencombo «amHERDern5» aus Herdern. Annina Bräuninger (Gesang und Perkussion), Silvia Fux (Violine), Gabriela Siegenthaler (Querflöte), Myriam Meile (Cello) und Kornelia Schär (Piano) servieren musikalische Leckerbissen aus diversen Stilrichtungen mit kreativer Würze und experimentellem Pfiff. Das Konzert mit Kollekte beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der musikalische Orientexpress tritt am 13.November in der Trotte Pfyn auf. (Bild:PD)

Am Valentinstag ist «Aphrodite trifft auf Don Juan» in der Trotte zu sehen. (Bild:PD)

Bis Ende April 2021 gehen in der Trotte sechs weitere Gratiskulturanlässe über die Bühne. Am Freitag, 13.November, ab 20Uhr gastiert der musikalische Orientexpress mit Klezmermelodien, Musettes und Balkanmusik. Am Samstag, 19.Dezember, ab 17 Uhr gibt’s ein offenes Singen mit Instrumentalbegleitung oder ein coronabedingtes Alternativprogramm. Regi Sager&Special Edition mit swingenden Jazzstandards und goldenen Hits der letzten 40 Jahre stehen am Donnerstag, 14.Januar 2021, auf der Trottenbühne. Mit «Aphrodite trifft Don Juan» am Freitag, 14.Februar, dürfen die Gäste einen musikalischen Valentinstag-Strauss zum Thema «Liebe, Eifersucht und Weiblichkeit» erwarten. Das Erzählstück «Der kleine Prinz» gibt’s am Freitag, 12.März. Den Abschluss macht «Johann Strauss– Leben und Werk» am Sonntag, 25. April. (red)

www.pfyn.ch/kulturforum