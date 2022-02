Hilferuf Frauenfelder Zuckerfabrik in Gefahr – jetzt macht sich Stadtpräsident Stokholm für weitere Bundeshilfen stark Mit dem Argument des Selbstversorgungsgrades fordert Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm langfristige Unterstützung für die Schweizer Zuckerproduktion. Ohne solche sei die Zukunft der Zuckerfabrik gefährdet.

Die Zuckerfabrik liegt vor den Toren der Stadt Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Der Schweizer Zucker ist unter Druck. Deshalb wird er mit Zöllen vor billigen Importen aus dem Ausland geschützt. Die Preise für Zuckerrüben sind in den vergangenen Jahren dennoch eingebrochen. Deshalb pflanzen immer weniger Bauern den Rohstoff für die Zuckerproduktion an. Um dem Rückgang an Anbauflächen entgegenzuwirken, erhalten die Bauern Anbauprämien.

Die Bedrohung des Schweizer Zuckers durch ausländische Produktion ist ein Dauerthema in Bern. An der Herbstsession 2021 hat das eidgenössische Parlament Grenzschutz und Anbauprämien für weitere fünf Jahre gutgeheissen. Damit die beiden einzigen Schweizer Zuckerfabriken in Aarberg und Frauenfeld ausgelastet und somit wirtschaftlich betrieben werden können, müssen dennoch zusätzliche Rüben aus dem Ausland zugekauft werden.

Nun soll sich auch der Kanton Thurgau in die unter der Bundeskuppe geführten Diskussionen um den Schweizer Zucker einmischen – mit einer Standesinitiative.

Heimatschutz mit dem Argument der Selbstversorgung

FDP-Kantonsrat und Stadtpräsident von Frauenfeld, Anders Stokholm. Bild: Donato Caspari

Der FDP-Kantonsrat und Frauenfelder Stadtpräsident Anders Stokholm reichte am Mittwoch an der Sitzung des Grossen Rates einen Vorstoss ein, um die Produktion von Schweizer Zucker mit dem Argument des Selbstversorgungsgrades in eine gesicherte Zukunft zu lenken. Denn der Druck auf die einheimische Zuckerproduktion bedrängt die Zuckerfabrik in Stokholms Stadt in ihrer Existenz.

«Ohne langfristige Unterstützung würde die Zuckerrübenproduktion weiter sinken und die beiden Zuckerfabriken in Aarberg und in Frauenfeld wären nicht mehr ausgelastet und daher im Bestand gefährdet.»

Das schreibt Stokholm in seiner Motion, mit der er den Thurgauer Regierungsrat auffordert, eine Standesinitiative einzureichen. Unterstützt wird der FDP-Kantonsrat von fünf Mitmotionären aus den Parteien SVP, Mitte, SP und EDU.

Selbstversorgungsgrad von 70 Prozent

Im Initiativtext verlangen die Vorstösser vom Bund, «Bestimmungen zu erlassen, die den Selbstversorgungsgrad der Schweiz mit Schweizer Zucker zumindest auf dem Niveau der vergangenen Jahre erhält». Nebst den bewährten Massnahmen sollen Forschungsprojekte für eine ökologisch und sozial nachhaltige Ausrichtung des Zuckerrübenanbaus gefördert und unterstützt werden.

In der Schweiz werden noch jährlich 240'000 Tonnen Zucker produziert, heisst es in der Motion. «Das entspricht einem Selbstversorgungsgrad von rund 70 Prozent.» Stokholm streicht nachhaltige Aspekte der Herstellung im eigenen Land hervor. «Die gesamte Produktionskette zur Gewinnung von Schweizer Zucker wird in Zukunft noch stärker nach ökologischen Gesichtspunkten ausgerichtet.»

Kritik an ausländischer Zuckerproduktion

Eine Studie belege, dass einheimischer Zucker rund 30 Prozent nachhaltiger sei, als Zucker aus dem Ausland. Solcher stamme häufig aus Osteuropa oder Ländern der Zuckerrohrproduktion, «bei denen weder die ökologische noch die soziale Nachhaltigkeit eine Zielsetzung in der Zuckerproduktion darstellt». Ausserdem bekenne sich die Zucker AG als Betreiberin der beiden Zuckerfabriken zu fairen Lohn- und Arbeitsbedingungen, heisst es im Vorstoss weiter.

«Die Lohn- und Arbeitsbedingungen bei den ausländischen Konkurrenten sind nachweislich schlechter.»

Auch darauf basiere deren Konkurrenzvorteil.

Zuckerrüben vor der Fabrik in Frauenfeld: In der Schweiz werden noch jährlich 240'000 Tonnen Zucker produziert. Bild: Reto Martin

Würde die Schweiz ihre Zuckerproduktion aufgrund fehlender Unterstützung aufgeben müssen, würden nicht nur Arbeitsplätze verloren gehen, sondern auch der Einfluss auf Bestimmungen, wie Zucker produziert werden soll. «Dem gilt es entgegenzuwirken, indem weiterhin geeignete Rahmenbedingungen zum Erhalt der Selbstversorgung mit Zucker beschlossen werden.»