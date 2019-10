Stall in Frauenfeld brennt lichterloh +++ Grossaufgebot der Feuerwehr im Einsatz +++ Löscharbeiten dauern an In der Nacht vom Freitag auf den Samstag ereignet sich im Westen der Stadt Frauenfeld ein Vollbrand. Laut ersten Angaben der Feuerwehr gibt es keine verletzten Personen. Ebenso konnten alle Tiere gerettet werden. Samuel Koch

Ein Stall an der Schaffhauserstrasse in Frauenfeld steht im Vollbrand. (Bild: PD/BRK News)

Die Sirenen der Feuerwehr schrecken die Stadt Frauenfeld am späten Freitagabend zum Start ins Wochenende auf. Im Westen der Stadt an der Schaffhauserstrasse nahe zum Osterhaldenkreisel steht ein Stall auf einem Bauernhof in Vollbrand.

Laut Fabrizio Hugentobler, Kommandant der Frauenfelder Feuerwehr, sind sämtliche Blaulichtorganisationen im Einsatz. Die Feuerwehr selbst rückte mit einem Grossaufgebot aus, um den Brand rasch in den Griff zu bekommen. Meldungen über verletzte Personen gibt es bisher keine. Ebenso konnten gemäss ersten Angaben alle Tiere in Sicherheit gebracht werden.

Wie Feuerwehrkommandant Fabrizio Hugentobler in den frühen Morgenstunden sagt, laufen die Löscharbeiten auf Hochtouren.

Update folgt ...