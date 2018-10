Ständeratswahlen 2019: Thurgauer SVP-Delegierte haben die Qual der Wahl

Der Kantonalvorstand der SVP Thurgau hat am Donnerstagabend in Weinfelden einstimmig entschieden, es der Delegiertenversammlung am 19. Februar 2019 zu überlassen, ob Nationalrat Markus Hausammann oder Regierungsrat Jakob Stark ins Rennen um die Nachfolge des zurücktretenden Roland Eberle im Ständerat geschickt wird.