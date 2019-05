Ständerat Thurgau: SP schickt Nina Schläfli ins Rennen SVP-Ständeratskandidat Jakob Stark bekommt – wie erwartet – Konkurrenz von linker Seite: Die SP Thurgau will mit Parteipräsidentin Nina Schläfli auf Stimmenfang gehen. Sebastian Keller

SP-Kantonsrätin Nina Schläfli während einer Grossratsdebatte. Die Historikerin politisiert seit 2016 im kantonalen Parlament. (Bild: Donato Caspari)

Gross ist die Überraschung nicht: Nachdem SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher sich aus dem Rennen genommen hat und Genossin Nina Schläfli ins Spiel gebracht hatte, war allen klar: Die Präsidentin der SP Thurgau wird beim Ständeratswahlkampf im Thurgau selber mitmischen.

Und so kommt es: Der Kantonalvorstand der SP Thurgau teilte am Donnerstag mit, dass er einstimmig die Nomination der Kreuzlingerin für den Ständerat vorschlägt. «Nina Schläfli hat sich in den vergangenen drei Jahren als Parteipräsidentin und Kantonsrätin als begabte, überzeugte und umsichtige Politikerin gezeigt», schreibt die SP Thurgau in einer Mitteilung.

Die Nomination am Parteitag im Seemuseum Kreuzlingen dürfte reine Formsache sein. Er findet am Samstag, 25. Mai, statt.

Mittlerweile fünf Kandidaten

Mit der Kandidatur von Nina Schläfli bekommt Jakob Stark weitere Konkurrenz. Der SVP-Regierungsrat will den Sitz seines Parteikollegen Roland Eberle halten, der nicht mehr antritt.

Damit ist das Kandidatenfeld für die Thurgauer Ständeratswahl vom 20.Oktober auf mittlerweile fünf Personen angewachsen: